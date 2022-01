Francesco Aquila: “In tv con un mio programma”/ Vincitore Masterchef 10: “La cucina…”

Francesco Aquila, vincitore di Masterchef 10, è intervenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 gennaio 2022, ai microfoni di “Trends&Celebrities”, programma di Rtl 102.5 News condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri. Lo chef, reduce dalla fortunata esperienza televisiva in uno dei reality culinari più amati del piccolo schermo, ha dichiarato che sta proseguendo a gonfie vele la sua carriera dietro ai fornelli, ma anche davanti alle telecamere, dal momento che, dopo Masterchef, ha preso parte a un altro format e presto tornerà in televisione con un programma tutto suo.

“Sarò in tv, ma non posso dirvi ancora dove e con chi. Sicuramente si tratta di cucina”, ha rivelato “Zio Bricco” (questo è il suo appellativo, ndr), per poi aggiungere: “Non vi dico nulla nemmeno sotto tortura. Posso però parlare di quel che è stato, a Masterchef. Quel programma mi ha dato davvero tanto. Inutile, negare che è un programma culturale, perché la cucina è anche cultura, ed è un programma che preme sull’integrazione, perché arrivano concorrenti da tutto il mondo”.

FRANCESCO AQUILA: “SONO FIDANZATO DA DUE ANNI E MEZZO”

In questo momento storico, ha affermato Francesco Aquila a “Trends&Celebrities”, la cucina italiana “lotta per l’ecosistema, la sostenibilità e per abbassare molto il consumismo sulla carne e sugli allevamenti. Spero che si torni a quando si stava peggio, riducendo l’utilizzo delle proteine animali e utilizzando di più i legumi e ciò che viene dalla terra”.

Intanto, il vincitore di Masterchef Italia, decima edizione, sta vivendo una bellissima storia d’amore: “Sono fidanzato già da due anni e mezzo e il lavoro va bene. Sono felice. Della mia passione ho fatto una professione”. Una passione descritta anche nel suo libro di ricette, che sta letteralmente andando a ruba. Questo anche perché la buona tavola è un argomento che accomuna gli italiani e li appassiona. Per citare la statistica snocciolata in diretta da Aquila, il 60% delle persone ama la cucina e ama mangiare: a buon intenditor…

