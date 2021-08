Francesco Aquila, vincitore MasterChef 10/ Cosa fa oggi: “Futuro? Ho tante richieste”

VINCITORE MASTERCHEF 10, CHI FRANCESCO AQUILA?

La sua vittoria, seppur meritata e condivisa dal pubblico televisivo (almeno a giudicare da quel termometro che sono i social network…) aveva destato molta sorpresa, dando una inaspettata notorietà al diretto interessato che pure, dal canto suo, aveva confessato di non voler affatto abbandonare l’insegnamento in una scuola alberghiera: alla vigilia dello sbarco per la prima volta del preogramma in chiaro su Tv8 questa sera (ore 21.30) molti ancora ricordano Francesco Aquila, trionfatore dell’ultima edizione di “Masterchef”, il cooking show più seguito e amato della tv italiana. Ma che fine ha fatto il cuoco amatoriale di origini pugliesi, ma che risiede in quell’Emilia-Romagna, capace con la sua simpatia e la sua creatività ai fornelli di conquistare non solo gli aficionados del programma ma pure i suoi severi giudici?

Cosa fa oggi Francesco Aquila e quali sono i suoi progetti per il futuro adesso che i riflettori del cooking show si sono spenti e una nuova squadra di apprendisti chef è pronta a sfidarsi tra i fornelli? Dai suoi canali social costantemente aggiornati e pure da alcune interessanti interviste concesse nel corso degli ultimi mesi si scopre che lo chef che assomiglia incredibilmente all’ultimo Johnny Depp continua a pubblicare le ricette e a promuovere in giro per l’Italia il suo libro. Ma cos’altro bolle in pentola (è il caso di dire)? Anche se sembra una frase fatta, pare che il successo in fondo non l’abbia cambiato più di tanto: forse perché il trionfo è stato per lui una cosa inaspettata. Dimenticato il proscenio tv, ora Aquila si racconta in “My Way. Zio Bricco che ricette!”, la pubblicazione in cui a suo dire c’è non solo il suo passato culinario, ma anche il presente e il futuro…

FRANCESCO AQUILA, “MASTERCHEF NON MI HA CAMBIATO: ORA HO DEI PROGETTI CHE…”

Già, il futuro. Al di là del successo che sta riscuotendo sui social con le ricette che propone ai suoi follower e la promozione del suddetto volume che ha in abbinato una Mistery Box, pare che Francesco Aquila stia valutando alcune proposte interessanti per il suo futuro. Quali? Lo chef a tal proposito resta abbottonato e in una intervista concessa a ‘VelvetMag’ si è limitato a dire: “Ho tante idee e richieste. Devo valutare i progetti che mi calzano meglio, pensando alla qualità e alla loro durata” ha detto sibillino, aggiungendo che per quanto lo riguarda il suo obbiettivo è quello di puntare “sempre al top”. E Francesco pare non stia scartando nemmeno l’eventualità di tornare prima o poi sul piccolo schermo: “La telecamera la vedo come una persona, quindi non mi reca problema” ha tagliato corto. Insomma, se ci fosse una opportunità interessante…

Tuttavia, come è emerso dalla già citata intervista, la serenità non manca ad Aquila che non ha fretta di tornare in pista e tra social, tour e l’amore per sua figlia la sua vita è già piena di soddisfazioni. “Com’è cambiata la mia vita? Sono sicuramente più conosciuto rispetto a prima, ho tante richieste e magari qualcuno mi vede con altri occhi” ha detto lo chef, prendendosi una piccola rivincita. “Ma per me non è cambiato nulla: continuo a essere la stessa persona di prima e fare molte delle stesse cose di prima”. Insomma, l’impressione è che a breve sentiremo nuovamente parlare di lui, anche perché il diretto interessato è spigliato il giusto per il medium televisivo e poi è anche fotogenico quanto basta per disimpegnarsi da protagonista, e non più da semplice concorrente, in qualche show culinario…



