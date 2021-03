Francesco Aquila vincitore di MasterChef Italia 2021?/ Chi è? Ora si gioca tutto…

Chi è Francesco Aquila, aspirante vincitore di Masterchef Italia 2021?

Francesco Aquila è uno dei quattro finalisti della decima edizione di MasterChef Italia 2021. Definito dai giudici “L’uomo che ha voglia di volare”, Aquila si è fatto notare sin dalle selezioni, con il suo stile sempre molto composto e rispettoso nei confronti dei compagni e dei giudici. Il suo atteggiamento a volte critico nei confronti degli altri concorrenti, nel corso delle puntate è stato messo da parte per lasciare spazio al rispetto per tutti i partecipanti e a un sincero affetto nei confronti di Edward, Maxwell e Monir. La sua passione per la cucina e la volontà di primeggiare non sono passare inosservate: i giudici, verso i quali dimostra un rispetto quasi reverenziale, lo hanno spesso scelto tra i migliori delle prove. Anche se in alcune occasione i tre chef hanno criticato i suoi piatti a volte troppo complessi.

Francesco Aquila: si confermerà l’eterno secondo?

Nella semifinale Francesco Aquila ha anche avuto modo di dimostrare il suo affetto per la sua famiglia, per il padre e la figlia. “Babbo … ti ripagherò per tutto !!! E adesso ridi che siamo su Sky. Ragazzi i genitori sono la cosa più importante che ci sia!”, ha scritto poi su Instagram. Nel corso delle prove, però, Aquila non ha mai primeggiato: protagonista della serata è stata la giovane Irene con la sua tripletta, la prima della decima edizione di MasterChef Italia. Infatti alla fine dell’esterna, Aquila si è definito “l’eterno secondo”, dato che riceve sempre tantissimi complimenti dai giudici, senza però riuscire a vincere. A fine puntata, durante il Pressure Test, è riuscito a conquistare un posto in finale con il suo “Brain Burger”, un hamburger di cervello con salsa di mosto d’uva e crema di cavolo cappuccio.



