Francesco Arca/ “Uomini e Donne? Ero incosciente. Oggi mi sento a mio agio sul set”

Francesco Arca: da Uomini e Donne al Festival di Sanremo 2023

Francesco Arca ospite del Festival di Sanremo 2023 per presentare la nuova fiction “Resta con me”. L’ex tronista di Uomini e Donne prosegue la sua scalata al successo nel mondo del cinema e della recitazione reduce dal successo con la fiction “Fosca Innocenti” in cui ha recitato al fianco di Vanessa Incontrada. Proprio parlando della collega ha rivelato: “siamo amici di vecchia data, andiamo al mare nello stesso posto, ma questa era la prima volta che lavoravamo insieme”. Inutile negare che milioni di italiani lo conoscono per la sua esperienza sul trono di Uomini e Donne di Maria De Filippi, un’esperienza che l’ha lanciato nel mondo della televisione e dello spettacolo. A distanza di tantissimi anni, l’attore ha rivelato: “ero incosciente, oggi mi sento a mio agio solo sul set. Quando sono ospite in tv muoio dentro, ho paura di mettermi in mostra”.

L’attore, proprio dalle pagine del settimanale Grazia, ha raccontato qualcosa di intimo: “sono pieno di difetti. Il più grande, su cui ho lavorato a lungo con la terapia, è stata la rabbia. Accumulavo per sciocchezze e poi esplodevo. Si impara a tenerla a bada e a incanalare le reazioni”.

Francesco Arca: “ho imparato a dubitare del cliché dell’uomo forte”

Per molti è un sex symbol, anche se in realtà Francesco Arca non si è mai sentito così. A raccontare la sua vera natura è stato proprio l’attore durante un toccante monologo pronunciato nel programma Le Iene in cui ha confessato: “le mie donne mi hanno insegnato soprattutto a stare in contatto con le mie emozioni, crescendo con loro ho imparato a dubitare del cliché dell’uomo forte, l’uomo che vive senza dubbi e indecisioni, il classico stereotipo del maschio alfa”.

L’attore è consapevole che in tanti hanno questa idea di lui: “eppure può essere che alcuni di voi abbiano questa immagine di me, ma devo confessarvi che non è così. A me basta una foto dei miei figli per farmi commuovere fino alle lacrime, vado in crisi ogni volta che devo affrontare un’intervista o un discorso intimo, un po’ come questo”. Infine si è soffermato sulle fragilità ed insicurezze: “vivo ogni istante con il dubbio di non essere all’altezza, ecco nella vita ho scelto di accogliere queste mie paure, le mie fragilità, di accettare che ci sarà sempre qualcuno migliore di me a fare qualcosa e ho scelto me, come sono, con la mia forza, la mia fragilità, la mia gioia e anche la mia tristezza. Provateci, perché è il regalo più grande che potete farvi”.

