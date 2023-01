Francesco Arca: “Non sono maschio alpha. Ho accolto le mie paure”/ Laura Chiatti…

Il monologo di Laura Chiatti

Francesco Arca protagonista di un monologo a Le Iene. L’attore ha esordito parlando della sua infanzia, che non è stata sempre semplice: ha infatti perso il papà molto presto, crescendo con la nonna, la madre e la sorella. Questo ha forgiato il suo carattere e il suo modo di essere. Il racconto è iniziato così: “Sono nato a Siena e sono cresciuto con mia nonna Lorenza, mia mamma Morena e mia sorella Consuelo. Tutte donne, perché io papà l’ho perso troppo presto. Le mie donne mi hanno insegnato tutto: a fidarmi del mio intuito, ad essere generoso, a rispettare gli altri. Ma soprattutto a stare in contatto con le mie pulsioni. Crescendo con loro ho imparato a dubitare del cliché dell’uomo forte, l’uomo che vive senza dubbi e indecisioni, il classico stereotipo del maschio alfa”.

Gli stereotipi, gli stessi che guardando l’attore, potrebbero sorgere, ma che sono quanto più lontani possibile dal suo essere: “Può essere che alcuni di voi abbiano questa immagine di me. Ma devo confessarvi che non è così: a me basta una foto dei miei figli per farmi commuovere fino alle lacrime, e vado in crisi ogni volta che devo affrontare un’intervista o un discorso intimo, un po’ come questo”.

Il commento di Laura Chiatti

Francesco Arca ha proseguito il monologo a Le Iene mettendosi a nudo e parlando delle sue paure: “Io vivo ogni istante con il dubbio di non essere all’altezza. Nella vita ho scelto di accogliere le mie paure, le mie fragilità, di accettare che ci sarà sempre qualcuno migliore di me a fare qualcosa. E ho scelto me, come sono, con la mia forza, la mia fragilità, la mia gioia, e anche la mia tristezza. Provateci, perché è il regalo che potete farvi”.

Sui social, in tanti hanno apprezzato le parole dell’attore, che ha fatto emozionare il pubblico con un monologo sincero e per molti inaspettato. Certamente, non per Laura Chiatti, sua ex, che lo conosce bene. L’attrice, nelle storie Instagram, ha condiviso uno spezzone di video de Le Iene, scrivendo: “Tu sei speciale”. I due sono stati insieme per tre anni e si sono lasciati nel 2009 ma il loro rapporto non si è mai interrotto, anche dopo i rispettivi matrimoni.

