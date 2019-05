Francesco Boccia marito Nunzia De Girolamo e la figlia Gea/ “Sono protettiva e…”

Francesco Boccia è il marito di Nunzia De Girolamo, ballerina di Ballando con Le Stelle 2019 in Coppia Con Raimondo Todaro. Politico italiano, esponente del Partito Democratico Dal 2007, si è laureato in Scienze Politiche all’università di Bari e nella sua carriera, oltre a occuparsi di diversi temi di carattere politico-economico, ha pubblicato numerosi testi finanziari. Classe 1968, originario di Bisceglie, in passato ha avuto una relazione durata diversi anni con Benedetta Rizzo, dalla quale ha avuto due figli, Edoardo e Ludovica. Nel 2011 ha sposato in seconde nozze l’ex deputata del Popolo della Libertà, Nunzia De Girolamo, dalla quale ha avuto una figlia, la piccola Gea, che oggi ha sette anni. In una intervista concessa a Non Disturbare, programma in seconda serrata condotto da Paola Perego, la De Girolamo ripercorre il loro primo incontro, spiegando di aver conosciuto suo marito a Napoli “in un clima assolutamente di sinistra”: “Ero io l’unica di centro destra – rivela l’ex deputata – però è stato un colpo di fulmine”.

Nunzia De Girolamo sul marito Francesco Boccia: “Ci siamo nascosti per due anni, poi…”

In una lunga intervista concessa a Rollingstone.it, Nunzia De Girolamo ricorda i primi anni al fianco del marito, allora fidanzato, Francesco Boccia. In quel periodo il clima politico era piuttosto rovente e la storia d’amore di due parlamentari di due fazioni politiche differenti era quanto di più strano potesse accadere. “Per due anni siamo stati nascosti – si legge nelle dichiarazioni dell’ex onorevole – con destra e sinistra che erano una contro l’altra, armate, tra berlusconismo e antiberlusconismo”. “La nostra paura – aggiunge poi la De Girolamo – era la reazione della classe dirigente e del popolo”, ma a quanto pare, è stato proprio il popolo ad consacrare il loro legame solo in apparenza così inconsueto: “Andavo ai comizi e mi dicevano: “Mi saluti suo marito, anche se è di sinistra ci è simpatico” – ricorda l’ex ministro – E a lui succedeva la stessa cosa”.

Nunzia De Girolamo, “Mia figlia Gea non vuole un fratellino”

Come ha reagito Francesco Boccia all’annuncio di Nunzia De Girolamo sulla sua partecipazione a Ballando con le Stelle 14? “All’inizio mi ha detto che ero una folle incosciente – svela l’ex ministro al settimanale Oggi – Primo, perché non so ballare. E poi perché teme la mia linguaccia. Poi però mi ha visto ballare durante un allenamento e la sera, con un’insolita tenerezza, mi ha detto: ‘Sono orgoglioso di te'”. Oggi i due hanno una figlia, Gea, ma che mamma è Nunzia De Girolamo? “Protettiva, ansiosa, super presente – ammette la ballerina di Ballando con le Stelle 14 – Da sei anni mi sveglio la notte per controllare se Gea respira”. Sul secondo figlio, invece, frena: “Avrei dovuto farlo subito, ora sono uscita dal tunnel e non ci penso proprio. Poi Francesco ha già altri due figli, è un impegno non indifferente. E Gea non lo vuole, mi dice: ‘Mamma, non ti azzardare a fare un altro bambino'”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA