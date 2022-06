Francesco Caldarola, fidanzato Giorgia Cardinaletti/ Volto Tg1 allergica al gossip…

Chi è Giorgia Cardinaletti, nuovo volto del TG1

Da lunedì20 giugno, l’edizione delle 20 del Tg1 ha un nuovo volto ovvero quello di Giorgia Cardinaletti, giornalista, ma anche protagonista di altre trasmissioni Rai. E’ lei il volto scelto per entrare nelle case degli italiani alle 20 per informare al posto di Francesco Giorgino. Marchigiana, ha iniziato la propria carriera in Rai prima da inviata e poi da conduttrice di Rai News 24. Ha condotto diverse trasmissioni come Pole Position, La Domenica Sportiva e Via delle storie.

Cesare Cremonini e Martina Maggiore si sono lasciati?/ Lei è andata via di casa e...

Preparata e professionale, è pronta al grande debutto ereditando l’edizione di punta del Tg1 da uno dei giornalisti storici della Rai. Della carriera di Giorgia Cardinaletti si sa tutto mentre della vita privata si sa davvero poco. L’unica informazione nota è che da anni è fidanzata con Francesco Caldarola.

Sabrina Ghio/ L'ex Uomini e Donne contro le critiche: "Non mi sento sbagliata"

Chi è Francesco Caldarola, fidanzato Giorgia Venturini

Allergica al gossip, Giorgia Cardinaletti è molto attiva su Instagram dove è seguita da quasi 60mila followers. Tuttavia, della sua vita privata, non ci sono foto. La giornalista del Tg1, infatti, pubblica solo post dedicati al proprio lavoro, agli amici o alla famiglia. In particolare, scorrendo le foto, si trova una dedica speciale al fratello. Nessuna foto di coppia con il fidanzato Francesco Caldarola, allergico come lei al gossip.

La coppia condivide la passione per il giornalismo. Anche Francesco, infatti, è un giornalista e un autore televisivo. Pur non essendoci foto di coppia, pare che i due stiano insieme da diversi anni, ma non hanno figli.

Edoardo Tavassi si ritira dall'Isola dei Famosi/ Perché? Fuori a un passo dalla finale per infortunio!

© RIPRODUZIONE RISERVATA