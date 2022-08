Francesco Campana è morto: chi è il marito di Wanna Marchi/ “Con te 35 anni d’amore”

Francesco Campana è morto: era il marito di Wanna Marchi. A dare il triste annuncio, attraverso un post su Facebook, è stata proprio la cosiddetta Regina delle televendite. “Amore mio, mi hai regalato 35 anni di amore, spensieratezza e allegria ma tutto questo continuerà a esistere nel mio cuore fino al giorno in cui ci ritroveremo. Grazie, fai buon viaggio”, ha scritto.

Wanna Marchi e Stefania Nobile: "Marchiate delinquenti a vita"/ "Penzoleremmo dal cappio se non fossimo così"

I due si erano conosciuti negli anni Ottanta. Per la presentatrice televisiva si trattava della seconda unione, dato che a soli diciotto anni, nel 1961, si era sposata con Raimondo Nobile, il quale aveva già due figli. Il matrimonio però durò poco. Alla fine degli anni Sessanta era già arrivato ai titoli di coda. Per le seconde nozze la donna avrebbe aspettato diversi anni. Con Francesco Campana, infatti, il “sì, lo voglio” è arrivato soltanto nel 2017. L’uomo fu un compagno di vita di gran lunga più apprezzato.

Wanna Marchi "Auriemma? Straordinaria"/ "Patrizia Reggiani sembrava una psicologa"

Francesco Campana è morto: chi è il marito di Wanna Marchi, le nozze nel 2017

In più occasioni Wanna Marchi aveva tessuto le lodi del marito Francesco Campana, morto nelle scorse ore. “È un uomo meraviglioso. Io mi sono follemente innamorata di lui. Ci siamo conosciuti un giovedì sera, il martedì seguente già convivevamo”, aveva raccontato in passato in alcune interviste.

Il loro amore aveva superato perfino i problemi giudiziari della Regina delle televendite. Entrambi infatti erano stati condannati al carcere per truffa. “Due mesi nella cella di San Vittore e altri nove agli arresti domiciliari per Francesco. La sua colpa? Amare Wanna Marchi. Mi ha salvato l’amore. Soprattutto quello del mio compagno”, aveva raccontato la conduttrice stessa. I due, dopo avere scontato le rispettive pene, si erano ritirati nella loro abitazione di Milano, abbandonando la bella villa ad Osta. Francesco Campana, come riportato dal Resto del Carlino, ogni tanto tornava in paese per un momento di preghiera nella chiesa a cui era affezionato.

Wanna Marchi e Stefania Nobile tornano in tv/ Saranno conduttrici di un talent per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA