Francesco Casagrande, fidanzato Rosaria Cannavò/ “Amore è essere cretini insieme”

Rosaria Cannavò da poco sbarcata sull’Isola dei Famosi 2021 è fidanzata con Francesco Casagrande, fisioterapista specializzato in Kinesiologia applicata e Biodinamica craniosacrale. Le prime foto di coppia risalgono alla scorsa estate, mentre le ultime sono di un weekend fuori porta a febbraio. Francesco Casagrande è un grande appassionato di boxe, sport che pratica nella palestra romana di Fiermonte Boxing Club, gestita da Stefano Fiermonte, figlio del maestro Fiermonte, vera istituzione della boxe romana. Francesco pubblica spesso sui social foto insieme agli amici della palestra e anche al suo allenatore: “Nati lo stesso giorno, con un vissuto simile, stessa Forza…. specie in momenti difficili”, ha scritto il fisioterapista romano pubblicando su Instagram un selfie con Stefano Fiermonte.

Francesco Casagrande: l’amore per Rosaria Cannavò e la famiglia

Francesco Casagrande è molto legato alla sua famiglia, come testimoniano i numerosi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram. Qualche anno fa, in occasione, del compleanno della madre ha scritto: “Buon compleanno ad una grande Donna ed Educatrice. Buon compleanno a Mia Madre!”, pubblicando una foto di lui da piccolo in braccio alla mamma Licia. E poi foto del nonno, della sorella minore, della cuginetta. Prima di conoscere Francesco Casagrande, Rosaria Cannavò è stata legata ai calciatori Christian Panucci e Antonio Cassano. Nel 2015 ha sposato l’imprenditore ligure Andrea Berti da cui si è separata nel 2018. Alla fidanzata Rosaria, Francesco ha dedicato le parole di Paul Valéry: “L’amore consiste nell’essere cretini insieme”.

