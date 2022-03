Francesco Caserta, ex fidanzato di Paola Caruso/ L’addio e il figlio mai riconosciuto

Archiviata la sua esperienza ad “Avanti un altro“, le presenze in Tv di Paola Caruso sono diventate più sporadiche, ad eccezione di qualche ospitata da Barbara D’Urso. Ed è qui ha più volte raccontato alcune sue vicende personali che le avevano tolto la serenità. Grazie alla conduttrice è comunque riuscita a ritrovare la sua mamma biologica, che l’aveva abbandonata alla nascita.

Paola Caruso ci sarà a La Pupa e il Secchione Show 2022?/ Mistero dopo il malore

Ben diversa è invece la sua situazione in amore, dove fatica a trovare la serenità nonostante tre anni fa sia diventata mamma del piccolo Michele, bambino che lei adora. Il papà del piccolo, infatti, è Francesco Caserta, ma non ha voluto riconoscerlo alla nascita. Proprio per questo la bella calabrese si ritrova a doverlo crescere praticamente da sola.

Paola Caruso, curiosità sul figlio Michele/ Francesco Caserta: "non sono scappato..."

Francesco Caserta e il legame tormentato con Paola Caruso: come è andata a finire

La relazione tra Francesco e Paola è nata grazie a un colpo di fulmine, ma non ha avuto lunga durata. Nel corso della sua esperienza a “Pechino Express” la showgirl aveva scoperto di aspettare un bambino ed era convinta che questo avrebbe contribuito a consolidare il loro rapporto. Questo, però, non è avvenuto e li ha portati ben presto ad allontanarsi. Non solo, il ragazzo, che aveva già un altro figlio da una precedente relazione, le ha detto chiaramente di non essere disposto a effettuare il riconoscimento.

Paride Mazzotta, il fidanzato di Paola Caruso/ Un politico nel cuore dell'ex "Bonas"

Crescere un figlio da sola ha inevitabilmente cambiato la vita alla Caruso, che è però disposta a fare ogni sacrificio per il suo bene: “Finora mi sono rimboccata le maniche, ma dover crescere Michelino da sola è un sacrificio enorme. La mia vita è cambiata del tutto e non ho più molto tempo per me, ma sono felicissima. Anche se la sera non sono nemmeno in grado di farmi un bagno rilassante e non riesco più ad avere una vita sentimentale, queste rinunce le faccio volentieri. Mio figlio è molto più importante di tutto” – aveva detto in un’intervista al settimanale ‘Nuovo’. Da poco nella sua vita c’è un nuovo fidanzato, Paride Mazzotta, e questa volta lei si augura che sia davvero quello giusto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA