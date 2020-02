Domenico non perdona suo padre/ De Filippi “Anche tu fai cazza*e!” (C’è posta per te)

Domenico ha deciso: vuole riabbracciare sua nonna Maria Elena ma non suo padre Francesco. L’uomo non si arrende e, a C’è posta per te, lancia un ultimo messaggio per lui: “Se sono venuto qua è per chiederti perdono. Io ho sbagliato, è vero, ma non mi puoi condannare” Domenico non torna indietro alla sua decisione: “È troppo tardi per tornare indietro, mi dispiace!” Francesco perde allora le staffe “Sai cosa ti dico? Non venire a piangere sulla mia tomba allora!” e lascia lo studio. Il ragazzo non si scompone ma la De Filippi cerca di fargli comprendere che nella vita non va tutto come desidera: “Anche ti fai delle cazz*te no?”, dice sarcastica la conduttrice. Domenico però apre la busta a sua nonna, i due si abbracciano e la donna ammette di essere comunque triste perché non c’è stata la pace con suo padre. (Aggiornamento di Anna Montesano)

C’è posta per te: Francesco e Maria Elena piangono per Domenico

Francesco e Maria Elena sono padre e nonna di Domenico, ragazzo per il quale hanno chiesto l’aiuto di Maria De Filippi e di C’è posta per te. Francesco svela di essere il padre di 3 figli: due maschi e una femmina. Con Domenico non parla da sei anni, così come con sua nonna. Il torto che Domenico non riuscirebbe a perdonare a suo padre e l’aver lasciato sua madre per un’altra donna. Quello della nonna, invece, sarebbe l’aver aperto la porta di casa sua a questa donna. Prima di diventare la sua nuova compagna, questa donna è stata la sua amante. Francesco ha mentito a moglie e figli per lungo tempo, chiedendo addirittura un trasferimento lavorativo per non stare più in casa. Solo dopo questo trasferimento ha preso coraggio per svelare tutto alla famiglia.

C’è posta per te: Francesco e Maria Elena chiedono scusa a Domenico

Da qui parte una vera e propria guerra. All’inizio Francesco non manda gli alimenti ai figli e arriva con la sua ex moglie in tribunale. Chi ne risente maggiormente è proprio Domenico che smette di parlare col padre, da allora sono passati 6 anni. Francesco e Maria Elena chiamano C’è posta per te sia per fargli comprendere che la nonna non ha nulla a che fare con questa situazione, sia per cercare il suo perdono, anche in ginocchio. Domenico ha accettato l’invito di Maria De Filippi e rimane quasi imperturbabile alla vista di suo padre e sua nonna che fanno difficoltà anche ad esprimere l’emozione nel rivederlo. Domenico però spiega la sua versione dei fatti, ammettendo che “Mio padre è scomparso, mia madre ha dovuto farci anche da padre perché lui non c’era mai!”





