Francesco Chiofalo, ancora fidanzato con Drusilla Gucci?/ “Litighiamo sempre e…”

Francesco Chiofalo è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione. Il concorrente si è messo in mostra prima al fianco di Annaclara e poi di Valentina, facendo però molto parlare anche per le attenzioni rivolte a Malena (e viceversa), ospite in due puntate. La pornostar ha fatto una richiesta inedita al concorrente: quella di passare una notte insieme. Francesco, titubante, aveva poi deciso di accettare con la consapevolezza di non poter far nulla per rispetto della fidanzata, Drusilla Gucci, che non ha preso affatto bene il comportamento dell’ex Uomini e Donne.

Drusilla Gucci, genitori Uberto e Stefania/ Famiglia erede della maison di moda

Nonostante dopo essersi presentata in studio, in semifinale, lo abbia perdonato, Drusilla sembra non essere comunque molto contenta di come è andato il percorso di Francesco nel programma. Tanta, infatti, la delusione per il comportamento del giovane. I due, dopo circa un mese dalla fine della trasmissione, stanno ancora insieme, ma come rivelato da Chiofalo non mancano litigi e polemiche.

Francesco Chiofalo, ancora crisi con Drusilla/ "Stiamo insieme ma litighiamo sempre"

Drusilla Gucci arrabbiata con Francesco Chiofalo

A Pomeriggio 5, qualche giorno fa, Francesco Chiofalo ha confermato: “Io e Drusilla stiamo insieme ma abbiamo avuto forti litigate perché lei vuole da me determinati cambiamenti”, ammette in studio. Drusilla Gucci ha spiegato invece di essere delusa dal comportamento del fidanzato e da come sia andata la sua esperienza all’interno del programma: “Ero molto contenta che fosse andato a La Pupa e il Secchione perché mi aspettavo dei miglioramenti, che si secchionizzasse, invece non si è secchionizzato per niente! Non si è neppure letto il mio libro!” fa sapere a Pomeriggio 5. Al momento, dunque, i due stanno ancora insieme ma presto potrebbe cambiare qualcosa: da parte di Drusilla c’è delusione.

Francesco Chiofalo choc "Mi hanno truffato e rubato 10 mila euro"/ "Sono un cogli*ne"

Pare inoltre che Drusilla sia arrabbiata anche per il bacio dato alla secchiona Valentina nell’ambito di un gioco in finale. “Drusilla, cerca di capire che io ti amo, di rinsavire da questa tua arrabbiatura. Ne passiamo parlare e io posso giustificare qualsiasi cosa, perché io di tutta questa situazione non c’entro niente, tu potrai dire quello che vuoi ma era un gioco, non potevo fare altrimenti. Devi entrare nell’ottica che, ad un certo punto, devi essere meno arrabbiata con me e cercare di capire che io ti amo e non puoi stare sempre arrabbiata!” aveva dichiarato Francesco.











© RIPRODUZIONE RISERVATA