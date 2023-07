Francesco Chiofalo: “Antonella ed Edoardo? Fidanzamento forzato…”/ “A breve torneranno insieme!”

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, stoccata di Francesco Chiofalo

In assenza dei principali palcoscenici televisivi che spesso e volentieri incendiano curiosità e rumor sui protagonisti del piccolo schermo, è il web a primeggiare quando la stagione estiva è ampiamente iniziata. Nelle ultime settimane domina la scena la clamorosa notizia della rottura tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I due hanno incollato allo schermo i fan del GF Vip con le loro dinamiche sentimentali spesso controverse; una volta fuori dalla Casa, le cose sembravano però essersi piazzate sui binari giusti.

A dispetto delle apparenze dei primi mesi, qualcosa tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sembra essersi irrimediabilmente spezzato. Come raccontato da entrambi su vari profili social, i due sembrano essersi lasciati con tanto di lancio di accuse reciproche. Dalla ricerca di visibilità, alle menzogne alla maggiore propensione per le aspirazioni professionali; Antonella Fiordelisi è sembrata forse più “provata” di Edoardo Donnamaria a giudicare dalle lacrime e dagli sfoghi osservati sui social negli ultimi giorni. A rincarare la dose sulla controversa rottura tra i due, è intervenuto anche uno degli ex della showgirl, Francesco Chiofalo. Quest’ultimo è più volte intervenuto con parole tutt’altro che al miele ripercorrendo la loro relazione del passato; e anche questa volta non ha usato mezze misure.

Come riportato da Il Vicolo delle News, Francesco Chiofalo è tornato a commentare la liaison tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, entrando nel merito della recente rottura. Nello specifico, il portale racconta come alcuni giorni fa gli sia stato chiesto su Instagram un parere proprio sul “caso” dei due ex concorrenti del GF Vip con il romano che ha palesato il suo personale parere da “veggente”. “Penso che il loro fidanzamento sia stato molto forzato da motivi mediatici e che entrambi se si fossero conosciuti in altre circostanze non si sarebbero mai fidanzati… ci metto la mano sul fuoco”.

Francesco Chiofalo – ex fidanzato di Antonella Fiordelisi – parlando della rottura della showgirl con Edoardo Donnamaria avrebbe poi aggiunto: “Ho letto la dichiarazione di Edoardo e mi sono trovato totalmente d’accordo con lui. Anche se tuttavia da parte di entrambi a mio avviso in ogni loro comportamento di coppia sia tutt’ora pilotato da motivi mediatici“. Come riporta Il Vicolo delle News, Francesco Chiofalo avrebbe poi concluso il discorso azzardando una sua personale ipotesi in riferimento al futuro di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. “Sono convinto che a breve si rimetteranno insieme… magari con una bella copertina ben pagata e un servizio in esclusiva su qualche settimanale”.











