Ilaria Tentoni, da Uomini e Donne a Temptation Island 2023/ Tentatrice di Manu, il fidanzato di Isabella…

Ilaria Tentoni da Uomini e Donne a Temptation Island 2023

Come in ogni edizione, anche in quella di Temptation Island iniziata il 26 giugno, sono sbarcati ex protagonisti di Uomini e Donne. Se le coppie sono tutte sconosciute, così non è per tentatori e tentatrici. Tra i tentatori, infatti, spicca la presenza degli ex corteggiatori Daniele Schiavon e Andrea Della Cioppa mentre tra le tentatrici spicca la presenza di una bellissima ex corteggiatrice della stagione di Uomini e Donne che si è conclusa lo scorso maggio.

Come svela Lorenzo Pugnaloni, tra le tentatrici, spicca la presenza di Ilaria Tentoni che, a Uomini e Donne, ha corteggiatore Luca Daffrè. La conoscenza con l’ex tronista, però, non è andata per il meglio dal momento che lui ha poi scelto Alessandra Somensi con cui, però, la storia non è mai effettivamente iniziata.

Ilaria Tentoni tentatrice di Manu a Temptation Island 2023

Durante la prima puntata di Temptation Island 2023, la bellezza di Ilaria Tentoni non è passata inosservata. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed oggi tentatrice è stata notata da Manu, il fidanzato di Isabella. I due, tuttavia, non hanno avuto molto modo di conoscersi. Manu, infatti, si è sfogato soprattutto con gli altri fidanzati e i contatti con Ilaria sono stati davvero pochissimi. I due avranno modo di conoscersi meglio nelle prossime puntate?

Tutto dipenderà dalla scelta di Manu. Isabella, infatti, al termine della prima puntata ha già chiesto il falò di confronto al fidanzato ritenendo inutile la permanenza nel villaggio per i problemi di comprensione che ci sono tra loro. Manu accetterà o deciderà di restare nel villaggio conoscendo meglio Ilaria?

