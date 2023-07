Amici 22, Mattia Zenzola e Benedetta Vari una coppia in gran segreto?/ L’Instagram story insinua il dubbio

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola e Benedetta Vari sono sempre più complici

Mattia Zenzola e Benedetta Vari continuano a dare in pasto a esperti e amanti del gossip la loro unione personale e artistica avviata ad Amici 22 di Maria De Filippi. I due ballerini latinisti si conoscevano per la prima volta tra le mura della scuola delle arti, ballo e canto, uno tra i programmi sulle reti Mediaset di Maria De Filippi, Amici. I latinisti, all’ultima edizione del talent show di Amici 22, avviavano una competizione tra gli altri talenti cantautori e ballerini in una marcata complicità, con tanto di baci scenografici nei paso doble più infuocati di latino, complice lo zampino del maestro Raimondo Todaro.

Amici 22: Mattia Zenzola e Benedetta Vari inseparabili/ Spunta l'incontro al mare e..

L’insegnante di ballo ha voluto fortemente che Benedetta Vari diventasse una ballerina professionista nel corpo di ballo di Amici come partner di Mattia Zenzola, dopo aver maturato la scelta di eliminare la giovane prima del via alla fase serale del talent show, per una questione del numero chiuso dei concorrenti seralisti.

Mattia Zenzola lascia l'Italia e parte per gli Stati Uniti/ La prestigiosa offerta di lavoro

Il legame personale e artistico tra Mattia e Benedetta, al di là degli up & down, é proseguito fino alla puntata finale di Amici 22 che ha decretato la vittoria del ballerino e anche oltre. Ebbene sì. Anche dopo lo spazio e il tempo del talent show, Mattia Zenzola e Benedetta Vari continuano a frequentarsi, così come trapela tra le nuove Instagram stories del latinista biondo. I due ballerini, infatti, figurano in una nuova storia che Mattia Zenzola condivide con gli utenti sull’account attivo sul re dei social.

Benedetta Vari e Mattia Zenzola verso l’ufficializzazione della lovestory?

Nello scatto che ora é virale online, complici le interazioni social degli utenti che tra le condivisioni ipotizzano un possibile fidanzamento top secret tra i due ex Amici 22, Mattia Zenzola impugna lo smartphone lasciandosi immortalare in coppia con la mora ballerina. Benedetta sfoggia un total white look con un sexy crop top che richiama la blouse bianca e in pizzo del bel latinista, che al contempo indossa anche un completo di canottiera e pantaloni neri.

Amici 22, Mattia Zenzola: "Si é arrabbiato tanto con me e..."/ Il rapporto con Raimondo Todaro

Lo scatto social, che dà vita al chiacchiericcio sulla sospetta coppia segreta di Amici 22, con tanto di tag di Benedetta Vari che Mattia Zenzola scrive pubblicamente, ora circumnaviga il web. Non si esclude, quindi, che sia all’orizzonte l’ufficializzazione del fidanzamento tanto chiacchierato.

Nel frattempo, inoltre, spuntano i primi spoiler della nuova stagione di Uomini e donne.











© RIPRODUZIONE RISERVATA