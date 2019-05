Francesco Chiofalo/ “Antonella Fiordelisi? Pazzo di lei! Al contrario delle mie ex…”

Francesco Chiofalo, dopo la fine della relazione con Selvaggia Roma e il tumore al cervello, ha voltato pagina tra le braccia di Antonella Fiordelisi, anche lei ex tentatrice di Temptation Island. Dopo la fine dell’esperienza televisiva, i due erano rimasti in ottimi rapporti e di fatto, non si erano mai persi di vista. Lenticchio al suo fianco ha ritrovato la serenità, lasciandosi alle spalle mesi di ansia, paura e sofferenza. “Come l’ho conquistata? e’ una domanda che mi faccio spesso (ride). Lei è bellissima (…) Credo di averla conquista con la simpatia”, spiega intervistato tra le pagine di Spy. Poi racconta cosa l’ha fatto innamorare di lei, parlando di una ragazza molto solare che sa capirlo e dargli la giusta serenità di cui ha bisogno. “A differenza delle mie ex sa gestire i miei attimi di nervosismo (…) La malattia mi ha cambiato, sono più vulnerabile”. Durante quei momenti in cui vengono fuori tutti i suoi difetti, lei sa avvicinarsi a lui, anche con una semplice carezza. “Ci assomigliamo molto. – continua – il suo aspetto non corrisponde a quello che è”.

Francesco Chiofalo: l’amore per Antonella ed i problemi di salute

Francesco Chiofalo, parla ancora della sua fidanzata Antonella Fiordelisi, cercando di fare comprendere quanto l’aspetto fisico, possa in realtà ingannare. “Antonella è seria, sono pazzo di lei”. Più di una volta Lenticchio, ha espresso il desiderio forte di mettere in piedi una famiglia, con matrimonio e figli. Lo spaventano questi nove anni di differenza d’età che li separano? “Il 21 maggio abbiamo festeggiato due mesi di fidanzamento, è presto per capire cosa ci riserva il futuro. Per ora l’importante è stare insieme e… stiamo pensando alla convivenza”, svela il personal trainer. Poi racconta come la malattia è stato in grado di cambiare tutta la sua vita. “Sono diventato più fragile e vulnerabile sentimentalmente. Ora ho paura di soffrire”. Proprio di recente, Chiofalo ha parlato di questi problemi con i fan, raccontando loro di avere problemi alla vista e di avere smesso di guidare la macchina e la moto. “Ho smesso di ‘portare’ la macchina, ho messo i comandi al volante, e non posso più nemmeno ‘portare’ la moto. La vista purtroppo continua a calare vertiginosamente, ho cambiato lenti agli occhiali quattro volte. A breve dovrò fare un intervento laser agli occhi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA