Francesco Chiofalo choc: “Io e Drusilla Gucci ci siamo lasciati per sempre”/ “Successe cose molto gravi”

È finita tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci: l’annuncio

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci si sono lasciati. Certo, non è la prima volta che la coppia si allontana o annuncia di essere in crisi, eppure questa volta l’addio sembra essere definitivo. Ad annunciarlo attraverso i social, con volto e voce provati, è stato Francesco Chiofalo, parlando di motivazioni molto gravi.

“Io e Drusilla ci siamo lasciati, definitivamente. – ha annunciato Chiofalo in un video, aggiungendo che – Non torneremo mai più insieme. Recentemente sono successe cose molto gravi che adesso non mi va di raccontare, magari lo farò più in là.” L’ex pupo, pur non raccontando le motivazioni che hanno portato alla fine della relazione con Drusilla, ha spiegato che: “Durante questi anni ci sono stati tantissimi retroscena che voi giustamente non conoscete. Purtroppo io e lei ci siamo lasciati in pessimi rapporti. Quello che posso dire io è che in questa relazione io ce l’ho sempre messa tutta per far funzionare le cose e non ho rimpianti.”

In conclusione al suo lungo annuncio social, Francesco Chiofalo ha chiesto rispetto da parte dei follower per questo momento difficile sia per lui che per Drusilla: “Vi chiedo oltretutto di avere rispetto per questo momento, perché comunque siamo stati tanti anni insieme e per noi è un momento difficile. E io sono anche molto dispiaciuto”. In più, ha aggiunto al messaggio un’eloquente didascali: “Tutte le cose finiscono. Vi chiedo di avere rispetto perché è un momento difficile per entrambi. L’ennesimo dispiacere in tutta questa situazione per quanto mi riguarda è che ci siamo lasciati in pessimi rapporti…” Nessuna risposta o commento, al momento in cui scriviamo, da parte di Drusilla Gucci.











