Francesco Chiofalo ricoverato d’urgenza: “Non ci vedo più bene”/ Poi riprende tutto col cellulare: è polemica

Sono ore di preoccupazione per Francesco Chiofalo, finito d’urgenza in ospedale per aver accusato dei problemi agli occhi. Il 35enne, che si è fatto conoscere dal pubblico per la partecipazione a programmi come Temptation Island e La Pupa e Il Secchione, poche settimane fa ha subito un’operazione agli occhi con la quale ha cambiato il suo colore naturale da marrone ad azzurro ghiaccio. Se già l’operazione di cambio colore ha destato più di qualche critica all’indirizzo di Chiofalo, quanto accadutogli nelle ultime ore e la decisione di riprendere tutto e postarlo sui social ha scatenato una vera e propria polemica.

Nelle immagini pubblicate su Instagram, Francesco Chiofalo mostra tutto il percorso fatto in ambulanza, dal suo prelievo a casa fino all’arrivo in ospedale, dove dà al dottore le sue generalità e appare molto provato per il fatto di vedere poco e male. “Questa sera è stata veramente pessima, sto malissimo e mi hanno ricoverato d’urgenza… – racconta lui nei filmati – sono molto giù di morale…spero si risolva la cosa al più presto e che vada tutto bene.”

Francesco Chiofalo riprende tutto col cellulare e scatena la polemica

Francesco Chiofalo, dopo aver mostrato queste immagini, non ha poi dato ulteriori notizie sulle condizioni di salute. Mente c’è chi si dice preoccupato per lui e attende aggiornamenti, c’è chi invece si chiede come sia possibile che, in un momento così drammatico e in cui ha dichiarato di non vederci bene, abbia registrato tutto col cellulare. “Ma io mi chiedo ma questo si rende conto di quello che fa e dice??? In momenti come questi lui riprende tutto?? Poveraccio…”, ha scritto un utente. “Ma questa persona non ha una vita privata.. possibile che deve fare sapere tutto quello che gli succede..si fa cambiare il colore agli occhi, ci sono persone adulti e bambini che non hanno più la vista. e lui cambia colore”, ha aggiunto un altro utente.

