Francesco Chiofalo come sta? In sedia a rotelle post ricovero/ “Era messo male”

Francesco Chiofalo in sedia a rotelle: un video lo ritrae dopo il ricovero in ospedale

Il ricovero d’urgenza di Francesco Chiofalo in ospedale ha messo in allerta i suoi followers, ignari di cosa gli fosse accaduto. Il noto volto televisivo, ex protagonista de La Pupa e il Secchione Show, aveva fatto una diretta Instagram durante il trasporto in ospedale, mostrando di stare male ma non specificando la causa né l’entità. Stando però a un ultimo aggiornamento, Chiofalo si trova ora seduto su una sedia a rotelle e le condizioni non sono così positive.

Francesco Chiofalo in ospedale, come sta?/ “Tremore a parte sinistra del corpo e…”

Lo rivela una segnalazione sopraggiunta all’esperta di gossip Deianira Marzano da una followers, che svela di averlo incontrato allegando anche un video: “L’ho incontrato ieri sul tardo pomeriggio all’aeroporto di Roma Fiumicino. Era messo piuttosto male, non camminava, stava su una sedia a rotelle accompagnato da un OS dell’aeroporto di Fiumicino, lui sembrava molto provato e veramente molto giù di morale. Sono sincera mi è dispiaciuto vederlo in quelle condizioni, poverino“.

Drusilla Gucci 'punisce' Chiofalo: "Niente sess* se non cambi"/ Lui rilancia: "Allora vieni a vivere da me"

Francesco Chiofalo: in sua difesa Deianira Marzano e Guenda Goria

La segnalazione arrivata da Deianira Marzano è così la conferma che Francesco Chiofalo non ha passato giorni semplici. Nelle scorse ore alcuni utenti hanno ipotizzato che il personaggio tv avesse mentito, ma tali immagini parlano chiaro e anche la stessa Marzano conferma che le condizioni di salute del ragazzo destano più di una preoccupazione: “Mi auguro che finalmente quei pochi che hanno detto che stava mentendo la smetteranno! Forza Francesco“.

Su Francesco Chiofalo, tuttavia, si sono accese anche polemiche legate alla modalità con cui ha annunciato ai fan la notizia: tramite una diretta Instagram, in ambulanza, durante il trasporto verso l’ospedale. A difenderlo ci ha però pensato Guenda Goria, che ha espresso pieno sostegno al ragazzo: “A chi critica Francesco perché condivide sui social i suoi momenti più difficili di salute, ricordo che la sua battaglia grintosa contro un brutto male sta dando forza a tantissimi ragazzi. Forza Lenticchio, un abbraccio“.

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo "Andremo a convivere"/ L'annuncio dopo un anno d'amore













© RIPRODUZIONE RISERVATA