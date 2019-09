Francesco Chiofalo “Dirò la mia verità”/ “Amo Antonella Fioredelisi e presto…”

Francesco Chiofalo torna a parlare sui social di quello che è successo con Antonella Fiordelisi confermando che lei non vuole più vederlo ma che lui non si arrenderà. Nei giorni scorsi è stato a Salerno per vederla ma senza molto successo visto che si è fatta negare e lui è tornato a Roma dopo tre giorni. Adesso il romano ha postato una serie di domande e risposte su Instagram dopo due giorni di falsi annunci e proprio in questi suoi messaggi rivela che sta smuovendo mari e monti per vederla e parlare con lei “A breve tornerò nella sua città e rimarrò fino a quando non mi concederà un confronto faccia a faccia”. Sembra di vitale importanza per lui incontrarla prima di parlare e raccontare la sua verità visto “che tutti hanno parlato e hanno detto la loro tranne me…sto aspettando… in merito a tutta questa vicenda ci sono verità non dette”.

LE PAROLE DI FRANCESCO CHIOFALO

A quanto pare Francesco Chiofalo ha le sue bombe da sganciare ma lo farà solo quando avrà visto Antonella Fiordelisi e avrà parlato con lei: “Io non l’ho tradita per un anno e oltre visto che stiamo insieme solo da cinque mesi… non può finire così… io sono innamorato di lei come di nessun’altra donna nella mia vita e mai avrei voluto rovinare la nostra storia d’amore”. Le idee di Chiofalo sono ben chiare visto che conferma i suoi sentimenti per lei e nega di aver mentito tutto questo tempo: “Ho molto nemici, la gente è invidiosa… questi sono i nostri profili personali, qui raccontiamo la nostra vita” e quindi la verità. La sua storia d’amore con Antonella Fiordelisi era sincera? “Sono un bravo ragazzo, non ho niente da nascondere, hanno giocato sporco con me…”. Quale sarà il prossimo capitolo di questa storia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA