Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci, passione a Roma/ “Ma arrivano i problemi”

Sembrava soltanto un’indiscrezione e invece è la realtà: Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci stanno insieme. La conferma arriva dalle pagine del settimanale Oggi che li ha paparazzati insieme a Roma, mano nella mano, tra abbracci e palpatine hot. “Sembra che ormai non facciano più nulla per nascondersi”, si legge sulla rivista e, infatti, le immagini non possono che confermarlo.

In una entrambi toccano con passione il Lato B dell’altro; in un’altra foto Drusilla si getta tra le braccia di Francesco, in un’altra passeggiano mano nella mano. Foto che, insomma, non lasciano alcun dubbio sul tipo di rapporto che esiste tra loro. D’altronde, era stata proprio la mamma di Drusilla a rivelare che i gusti della figlia in fatto di uomini rispecchiassero proprio quelli che ritroviamo in Chiofalo, e stando ai fatti non si è sbagliata.

La felicità della coppia potrebbe però durare poco, soprattutto in vista di quanto accadrà nei prossimi mesi. Il settimanale, infatti, fa presente che sono in arrivo alcuni problemi. “Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci si godono questi ultimi scampoli d’estate perché a settembre i problemi li stanno già aspettando. – si legge – Il primo? Pare che Chiofalo non sarà più chiamato a fare il tronista della trasmissione di Maria De Filippi”.

Pochi mesi fa si è infatti parlato della partecipazione di Francesco a Uomini e Donne proprio nelle vesti di nuovo tronista, tuttavia, vista l’evoluzione dei fatti e la sua relazione con Drusilla, è chiaro che non sarà più così.

