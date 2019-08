Francesco Chiofalo: “Er Faina, con quella panza!”/ Guerra social: “Povere tentatrici”

Il botta e risposta social tra Er Faina e Francesco Chiofalo pare non volersi fermare. In risposta alle prime accuse, Damiano ha pensato bene di aprire una scatola di lenticchie (ricordate il soprannome di Chiofalo durante Temptation Island?) e gettarla nel water. Naturalmente, anche in questo caso è scoppiata la polemica e l’odiatore del web ha dovuto specificare che si trattava di una confezione di alimenti già scaduta. Il personal trainer che in precedenza l’aveva già attaccato è tornato in pista con la nuova replica. Inizialmente Chiofalo ha specificato che non si dovrebbe mai buttare via il cibo, per poi aggiungere: “Nel suo caso fa bene, perché almeno quella panza da cocomero che ha magari gli scende un pochetto. Povere le tentatrici che se lo ritroveranno sull’isola, perché chi ci prova con quel bruttone? Non ci prova nessuno. Volevo dire una cosa alla ragazza, di stare serenissima perché non ci prova nessuno con lui”.

Francesco Chiofalo VS Er Faina, secondo round

Francesco Chiofalo ha poi detto che Er Faina avrebbe perso un quantitativo molto importante di followers nelle ultime ore, che però starebbe ricomperando per evitare di perdere numeri social. Poi ha proseguito: “Non sapete la soddisfazione di mettere in mezzo il co…ne che pensava di mettere in mezzo tutti. […] Com’è Er Faina adesso non risponde più? Fa le musichette? Non hai più la lingua?”. Lenticchio con queste parole ha fatto intendere che Damiano avrebbe chiesto dei favori per potere entrare nel mondo dello spettacolo. “Asfaltato parte 2. Giullare venduto”, ha poi scritto in conclusione. Attualmente il prossimo concorrente di Temptation Island Vip non ha risposto. Taylor Mega però, si è voluta mettere dalla parte di Chiofalo, mostrando solidarietà: “Hai tutta la mia stima. Bravo e real! E smettiamola, invece, di dar importanza a personaggi stupidi come la m….”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA