Taylor Mega “Er Faina misogino”/ “Insulti alla d’Urso, non guarderò Temptation Vip”

Dopo la presa di posizione durissima di Francesco Chiofalo contro Er Faina, futuro concorrente di Temptation Island Vip, anche Taylor Mega dice la sua senza mezzi termini sulla scelta di portare un personaggio come lui in un programma dell’ammiraglia Mediaset, in prima serata. L’influencer attraverso le sue storie ha inizialmente dato ragione a Chiofalo, dedicandole tutta la sua stima: “Bravo e real! E smettiamola, invece, di dare importanza a personaggi stupidi come la m…”. Pur non facendo mai il suo nome, il riferimento al controverso Er Faina è più che chiaro ed ancora di più lo sarà nelle sue successive Storie su Instagram nelle quali l’amica di Erica Piamonte ha spiegato approfonditamente cosa pensa di Damiano e delle sue continue uscite contro le donne: “Non ho mai voluto affrontare questo tema per non dare pubblicità ad una persona che deve i suoi followers solo ed esclusivamente al fatto che lui insulta altre persone”, ha esordito. Secondo Taylor Mega, Er Faina non meriterebbe alcuna attenzione, “ma visto che siamo trattando un tema molto delicato ovvero la violenza sulle donne, vorrei dire che non trovo per niente giusto far andare in televisione una persona che continua a discriminare le donne continuamente”, ha proseguito.

TAYLOR MEGA VS ER FAINA: “MISOGINO!”

Per Taylor Mega non trova giustificazione alcuna l’atteggiamento di Er Faina contro il genere femminile: “non possiamo far andare in tv una persona che continua a insultare le donne e lo fa continuamente anche con Barbara d’Urso”, ha proseguito. Quindi ha voluto rivolgere un appello direttamente agli autori di Temptation Island Vip, “mettetevi la mano sulla coscienza perchè state facendo andare nel vostro programma un ragazzo che continua a insultare una presentatrice italiana che noi tutti amiamo, la trovo una cosa sbagliatissima e mi sento di comunicarvi il mio dissenso”. Taylor Mega ha proseguito la sua offensiva contro Damiano Er Faina: “Io non ho nulla contro chi scherza e prende per il cul* ma quando la cosa comincia a diventare sistemica e comincia a diventare pensante con insulti a molte donne, allora è grave”. Rivolgendosi quindi al diretto interessato ha proseguito: “tu hai un problema contro le donne e non c’entra che sei fidanzato con una donna, sei misogino ed è un problema di testa. Credo non si debba dare attenzioni ad un uomo con questi tipi di problemi perchè ricordiamoci che la violenza sulle donne si combatte innanzitutto su queste cose”. Infine, si l’influencer si è dissociata pubblicamente annunciando che quest’anno non guarderà la trasmissione di casa Mediaset.

© RIPRODUZIONE RISERVATA