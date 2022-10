Chi è Francesco Chiofalo, fidanzato di Drusilla Gucci/ Lui: “Basta fare l’amore…”

Francesco Chiofalo, l’inizio del successo e le ex fidanzate Selvaggia Roma e Antonella Fiordelisi

Francesco Chiofalo, classe 1989, è un influencer che è stato spesso sotto i riflettori ed è anche il fidanzato di Drusilla Gucci. Il suo successo è nato sul grande schermo di canale 5 con il reality “Temptation Island”. Francesco aveva partecipato al programma con la sua ex (nonché suo primo amore) Selvaggia Roma, che all’epoca lo aveva soprannominato “Lenticchio”.

Lo avevamo conosciuto in quell’occasione come personal trainer e come uomo che presta molta attenzione alla cura del corpo e all’estetica ma che al contempo è molto sensibile. Dopo quel percorso televisivo, Francesco Chiofalo ha ottenuto molto successo sul web e il mondo dei social lo ha seguito costantemente durante la sua relazione con la schermitrice e attuale gieffina Antonella Fiordelisi. La loro storia d’amore è stata amata e odiata da molti e attualmente, nonostante Francesco sia legato sentimentalmente a Drusilla Gucci, si pensa che Antonella Fiordelisi sia ancora innamorata di lui. Lo stesso Francesco recentemente ha dichiarato: “Anche se mi ha lasciato lei, continua a lanciare frecciatine a Drusilla e prova un rancore immotivato nei miei confronti. In più, ha ancora il mio nome tatuato sul braccio e non si è più fidanzata”.

La carriera di Francesco Chiofalo e la storia d’amore con Drusilla Gucci

Dopo aver ottenuto molto successo sui social, Francesco Chiofalo ha preso parte a molti salottini televisivi, tra cui quelli di Barbara D’Urso e lei stessa gli ha dato l’opportunità di partecipare all’ultima edizione di “La pupa e il secchione show” in veste di pupo. Durante la partecipazione al programma televisivo, Francesco non ha perso occasione di ricordare a tutti quanto sia innamorato di Drusilla Gucci e al contempo quanto lei possa essere gelosa. Dopo una serie di relazioni travagliate e una dolorosa fase di malattia, dovuta a un tumore al cervello, Chiofalo ha trovato la felicità che tanto cercava nella giovane Drusilla Gucci, pronipote di Guccio Gucci, fondatore della casa di moda “Gucci”.

Nella loro coppia c’è comprensione, affetto ma anche tanta passione. I due a breve andranno a convivere e nel frattempo Francesco ha regalato una chicca a “Nuovo tv” su come tenere salda una relazione e stare anche in salute: “Basta fare l’amore in un locale climatizzato, privilegiando le ore notturne e poi bere almeno un litro di acqua fresca. Fare l’amore non fa bene solo all’umore ma pure al fisico. Consiglio di fare almeno 20 minuti d’amore al giorno al posto dell’ora di camminata”.











