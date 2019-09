Francesco Chiofalo, lite per la Smart/ L’anziana signora: “chiamo la polizia”

Disavventura con la Smart per Francesco Chiofalo che, a causa di un parcheggio, si è ritrovato a discutere con un’anziana signora del suo quartiere. Su Instagram Story, l’ex tentatore di Temptation Island ha condiviso con i fans ciò che gli è accaduto questa mattina. Proprietario di una Smart, Francesco Chiofalo, invece di parcheggiare l’auto seguendo l’ordine delle altre auto, a causa delle piccoli dimensioni, l’ha inserita tra due auto lasciando la parte anteriore della macchina fuori dalla strada. Di fronte all’auto parcheggiata male, un’anziana signora si è avvicinata a lui per chiedergli spiegazioni. “Ora vedrete cosa succede quando si lascia parcheggiata l’auto così“, scrive Chiofalo sul video che ha condiviso su Instagram. L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, poi, ha pubblicato altri filmati in cui discute con la signora decisa a chiedere l’aiuto della polizia.

FRANCESCO CHIOFALO, SIPARIETTO CON LA VICINA DI CASA PER LA SMART

La vicina di casa di Francesco Chiofalo, di fronte all’auto parcheggiata male, si è avvicinata e, non riconoscendolo9, gli ha chiesto: “mi dici di dove siete?“. “Signora abito qua“, ha risposto l’ex tentatore non riuscendo a conquistare la fiducia dell’arzilla signora. “Vuoi guardare me e dirmi da dove vieni?”, ha chiesto ancora la signora. “Se le dico da dove vengo, cosa cambia?”, replica Chiofalo. Di fronte alle risposte non soddisfacenti di Francesco, la signora si è allontanata aggiungendo: “chiamo la polizia”. Francesco ha poi fatto sapere di aversposato l’auto e aver parcheggiato la Smart in modo corretto senza, tuttavia, rivelare ai followers le conseguenze della discussione con la signora. La polizia, dunque, avrà risposto alla telefonata della vicina di casa di Chiofalo?

