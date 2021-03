Francesco Chiofalo: “Sanremo 2021? Vincerà Fedez”/ “Antonella? Spero non mi lasci…”

Ospite di Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News, Francesco Chiofalo ha detto la sua sul Festival di Sanremo, facendo un suo chiaro pronostico sulla finale di questa sera. Chi vincerà? “Ermal Meta è primo però secondo me ci sono buone possibilità che vinca Fedez, più che per la canzone per la mediaticità del personaggio.” ha ammesso l’opinionista e volto televisivo, certo che a trionfare sarà dunque il duo Fedez e Francesca Michielin con la canzone “Chiamami per nome”.

D’altronde, questa sera, anche il pubblico dirà la sua e questo potrebbe effettivamente favorire tutti quei cantanti che sui social hanno un forte seguito. L’analisi sul Festival continua e si focalizza anche sulla questione pubblico, quest’anno assente a causa della pandemia di Covid.

Francesco Chiofalo ha vissuto in prima persona l’essere in uno studio televisivo senza pubblico e, a RTL 102.5 News, ha raccontato: “Forse da un certo punto di vista può risultare più facile perché io, ad esempio, io ho fatto nell’ultimo periodo, dei programmi senza pubblico e mi è risultato un pochino più facile. – tuttavia ha poi precisato – A discapito di questa facilità c’è da dire che lo studio è un po’ triste. Io immagino che per loro sia molto complicato soprattutto nelle scene comiche, il pubblico in quei casi ti dà anche il tempo di battuta.” Sul finale non è mancata una parola sul suo rapporto con la fidanzata Antonella Fiordelisi. Quali sono i loro progetti futuri? “Con Antonella il programma futuro diciamo che è cercare di non farmi lasciare”, ha ammesso con sincerità Chiofalo.

