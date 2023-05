Francesco Chiofalo sbaglia pin del bancomat 3 volte/ Furia social: “Inca*ato nero!”

Francesco Chiofalo sbaglia il pin del bancomat per 3 volte: lo sfogo social

Disavventura per Francesco Chiofalo, che si è sfogato sulle Instagram stories raccontando ai suoi followers cosa gli è accaduto. L’influencer ed ex fidanzato di Antonella Fiordelisi ha spiegato di aver sbagliato 3 volte il pin del bancomat, mentre si trovava presso un atm per prelevare. Apparso furioso e nero dalla rabbia, ha così iniziato il suo durissimo sfogo social: “Non potete capire cosa mi è successo, sono inca*ato nero. Vado in banca con un nuovo bancomat a ritirare i soldi, infilo il bancomat, sbaglio per 3 volte la password. L’atm non si risucchia il bancomat e non me lo dà più?“.

Chiofalo ha così spiegato di aver perso il suo bancomat, risucchiato dallo sportello automatico. La sua rabbia, a seguire, si trasforma in un’invettiva contro la banca, che non ha potuto ridargli indietro la carta: “Cioè io domani devo ritornare qui in banca a farmi ridare il bancomat, sperando che poi domani non mi dicano: ‘Guarda per ritirare il bancomat ci vuole il tecnico, devi aspettare un altro giorno’“.

Francesco Chiofalo furioso: “Per due giorni senza bancomat“

Francesco Chiofalo ha dovuto dire temporaneamente addio al suo bancomat, in attesa che la situazione si risolva e che gli venga restituito dalla banca. Il suo durissimo sfogo, a seguire, si rivolge anche alle password: “Ma io mi chiedo: ma uno con ste ca*o di password come deve fare?. Ma quante ca* o di password si deve ricordare uno? Ci vuole un doppio cervello per ricordarsi le password“. E ha chiuso il suo sfogo con: “Io sono senza parole ve lo giuro. Sto per due giorni senza bancomat“.

Il video pubblicato sulle Instagram stories ha presto fatto il giro del web ed è stato ricondiviso anche su Twitter, dove è diventato virale. “È sempre lui. Il + simpatico. Che si dimentica le password, sbaglia 3 volte il pin del bancomat e se la prende con la banca“, scrive un utente a corredo del video, sottolineando ironicamente la situazione in cui Chiofalo è incappato. L’influencer spera che la situazione possa sbloccarsi il prima possibile e, come suo solito, terrà aggiornati i suoi numerosissimi followers sull’evolversi della questione.

È sempre lui. Il + simpatico.

Che si dimentica le password,sbaglia 3 volte il pin del bancomat e se la prende con la banca.pic.twitter.com/D6l5ZdPkV5 — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) May 25, 2023













