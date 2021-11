Francesco Cozza, Francesco Pio e Nicolas: ex marito e figli Manila Nazzaro/ “Ricordo solo..”

Manila Nazzaro è felicemente fidanzata con Lorenzo Amoruso con cui vive ormai da anni una storia bellissima. Prima che nella sua vita entrasse Lorenzo, tuttavia, Manila Nazzaro è stata sposata con l’ex calciatore Francesco Cozza. Dopo quattro anni di fidanzamento, i due si sono sposari formando una famiglia con la nascita dei figli Francesco Pio e Nicolas. Purtroppo, però, il matrimonio è finito. Come in tutte le coppie che si seraparano, anche tra Manila Nazzaro e Francesco Cozza non sono mancare le incomprensioni.

Manila Nazzaro vs Soleil Sorge amicizia finita?/ "Chiedi scusa, non prendermi in giro!"

“Oggi ricordo solo le cose belle” ha detto Manila durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2021. La ritrovata serenità di entrambi ha permesso sia all’ex Miss Italia che all’ex calciatore di ricostruire un rapporto basato sull’aspetto regalando serenità ai figli Francesco Pio e Nicolas che hanno anche un ottimo rapporto con Lorenzo Amoruso.

Lorenzo Amoruso, compagno Manila Nazzaro/ Dopo il dramma dell'aborto, proposta di matrimonio al GF Vip?

Francesco Cozza e Manila Nazzaro, nuove vite dopo il divorzio

Del matrimonio di Francesco Cozza e Manila Nazzaro, i figli Francesco Pio e Nicolas sono la testimonianza più bella. Gli ex coniugi, oggi, si sono rifatti una vita. L’ex Miss Italia è felicemente fidanzata con Lorenzo Amoruso che sogna di sposare mentre Francesco Cozza ha, a sua volta, una compagna e due figli di cui uno nato ad agosto.

Nella casa del Grande Fratello Vip, Manila ha raccontato che i suoi figli non hanno ancora conosciuto il fratellino e che, probabilmente, lo faranno a Natale che trascorreranno con il papà. due nuove vite, dunque, per la Nazzaro e Francesco Cozza che, dopo essersi amati e lasciati, hanno ritrovato la serenità accanto ad altre persone.

Lorenzo Amoruso, compagno Manila Nazzaro/ "Matrimonio? Sogno che meritiamo entrambi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA