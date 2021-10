Francesco Cozza “Gli attacchi di Manila Nazzaro? Meglio stare zitto”/ Si ricordi che è madre dei nostri figli

Con un messaggio destinato a Gabriele Parpiglia in esclusiva per Casa Chi, Francesco Cozza ha voluto rispondere alle parole della sua ex moglie Manila Nazzaro che ha parlato del suo matrimonio in maniera molto tragica, la donna infatti ha sofferto molto per la separazione dall’ex marito, dichiarando spesso: “Non ha tradito me, ma la mia famiglia. Non mi è stato vicino nemmeno durante la malattia, è stato egoista. Ho fatto da madre e padre ai miei figli”.

Manila Nazzaro/ "Scarica" Raffaella Fico e si schiera con Soleil, la strategia premierà?

Adesso Manila Nazzaro ha una relazione felice con il suo nuovo compagno Lorenzo Amoruso e insieme a lui ha vissuto il momento della firma del divorzio come un’occasione speciale: “Quando ho firmato vedevo il mio ex marito come un amico, anche perché lui aveva già fatto un figlio con un’altra donna. Firmare mi ha aiutato a seppellire l’ascia di guerra. Quella sera ho organizzato una cena per festeggiare con gli amici perché per me e Lorenzo è stato l’inizio di una nuova sfida: da allora siamo liberi di fare, per davvero quello che vogliamo”.

Lorenzo Amoruso/ "Bimbo perso peggio di coltellata. Manila Nazaro unica che sposerei"

La risposta a Manila Nazzaro di Francesco Cozza

Francesco Cozza dopo essere venuto a conoscenza delle parole dette da Manila Nazzaro ha preferito restare in silenzio rilasciando solo una dichiarazione scritta per Casa Chi a Gabriele Parpiglia in cui afferma: “Nonostante i numerosi attacchi che ho subito di parte di Manila e le parole sbagliate e le parole volte sempre verso il negativo in questo momento preferisco soprassedere a tutto. Lo faccio soprattutto perché, e dovrebbe ricordarlo anche Manila, è la madre dei nostri figli. Preferisco fare un passo indietro e stare zitto, ascoltare ciò che non mi piace e non corrisponde alla verità per un rispetto civico e morale”.

Lorenzo Amoruso attacca Signorini "Manila non può parlare al GF Vip"/ "Quando deve.."

L’ex calciatore non ha preso bene le parole della sua ex moglie e al momento non vuole rilasciare altre dichiarazioni ma, probabilmente, se Manila dovesse continuare a parlare in maniera secondo lui errata del suo vecchio matrimonio e di lui, probabilmente potrebbe intervenire nuovamente…. Magari con una apparizione all’interno della casa del Grande Fratello?

© RIPRODUZIONE RISERVATA