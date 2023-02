Francesco D’Alessio: chi è il direttore d’orchestra LDA, Sanremo 2023/ Nipote di Gigi

Chi è Francesco D’Alessio, direttore d’orchestra di LDA

Francesco D’Alessio è il direttore d’orchestra di LDA al Festival di Sanremo 2023. Francesco è anche compositore del brano in gara a Sanremo 2023 di Lda intitolato “Se poi domani”, il cui testo è stato scritto da Luca e Alessandro Caiazza. Il nome di Francesco D’Alessio ha attirato immediatamente l’attenzione del pubblico del Festival, alla ricerca di informazioni sul direttore d’orchestra del figlio di Gigi D’Alessio. Francesco, classe 1979, ha dedicato tutta la sua vita alla musica.

Oltre ad essere direttore d’orchestra e compositore, infatti, è anche un arrangiatore, paroliere e produttore discografico già affermato in Campania. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diversi artisti come Rosario Miraggio, Mario Merola, Gigi Finizio, Tal Da Vinci, Michael Thompson, Lucio Dalla, Renato Zero e Massimo Ranieri.

Francesco D’Alessio e il rapporto di parentela con LDA

Per il suo debutto sul palco del Festival di Sanremo 2023, LDA ha scelto di farsi accompagnare da una persona che fa parte della sua vita da sempre. Il figlio di Gigi D’Alessio, infatti, come direttore d’orchestra, ha scelto il cugino Francesco che ha collaborato anche con lo zio Gigi, nel 2012, alla realizzazione dell’album “Chiaro”.

Francersco e LDA sono cugini di primo grado. Il direttore d’orchestra, infatti, è il figlio di Pietro, fratello di Gigi ed esattamente come lo zio e il cugino ha una passione immisurabile per la musica che, oggi, è diventata il suo lavoro. Prima di salire insieme sul palco del Teatro Ariston, Francesco ha dedicato delle parole d’affetto al cugino Luca: “Questa sera inizia una grande avventura, e comunque vada , sono fiero di te e di quello che stai costruendo con il tuo talento e la tua semplicità, sarò sempre al tuo fianco. Vaiiiii Luchino , porta in alto la nostra Napoli, fallo per tutte le persone che come me, credono in te“, ha scritto il direttore d’orchestra.

