Francesco De Ioannon: il fratello di Martina incontra Ciro Solimeno dopo la scelta a Uomini e Donne

La scelta di Martina De Ioannon che ha concluso il percorso a Uomini e Donne andando via con Ciro Solimeno ha appassionato milioni di telespettatori. Una scelta, quella di Martina, molto sentita e che la tronista ha voluto condividere con i fratelli che l’hanno accompagnata in studio per assistere sia alla non scelta di Gianmarco steri che alla scelta finale di Ciro Solimeno. Conclusa la registrazione, Martina e Ciro hanno trascorso qualche momento in camerino dove il corteggiatore napoletano ha potuto conoscere realmente i fratelli della fidanzata. Il primo incontro, tuttavia, pare non sia stato idilliaco.

In particolare, Francesco De Ioannon è stato pungente nei confronti di Ciro lasciandosi andare a qualche battuta che, a detta del web, nasconderebbe una preferenza del fratello di Martina nei confronti della non scelta Gianmarco.

Le parole di Francesco De Ioannon su Ciro Solimeno

Un video pubblicato da WittyTv ha mostrato l’incontro tra Ciro Solimeno e i fratelli di Martina De Ioannon subito dopo la scelta. “La scelta è stata bella” – ha esordito – “è stata emozionante. Se ti ha scelto significa che ha visto qualcosa… Che io non ho visto, però l’ha visto lei! È più grande di me, mi fido. Ha visto qualcosa che io non ho visto. Mi fido di lei perché ha un carattere forte, non passi facile. Anzi, in bocca al lupo a sto punto!“. Le parole di Francesco hanno scatenato la dura reazione dei sostenitori della coppia che temono che il giudizio dei fratelli di Martina possa pesare sulla serenità della coppia.

Tuttavia, dopo la messa in onda della puntata della scelta e la pubblicazione dei video, Francesco De Ioannon ha messo a tacere tutte le voci pubblicando alcune storie relative alla scelta che sono state, poi, ricondivise anche dallo stesso Ciro.