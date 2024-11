Attore e regista, oggi concorrente di Ballando con le stelle 2024; nelle creazioni artistiche e interpretazioni di Luca Barbareschi è possibile quasi percepire il riflesso del suo percorso di vita difficile, segnato dal rapporto burrascoso con entrambi i genitori. Dall’abbandono di sua mamma Maria Antonietta alla ‘competizione’ con il papà Francesco, provato per la scelta della moglie che ai tempi scelse non solo un altro uomo – come raccontato da Luca Barbareschi – ma anche di portare via con sé la seconda figlia.

Il rapporto con i propri genitori lo ha ricostruito proprio Luca Barbareschi in un’intervista per il magazine Sette, inserto del Corriere della Sera. Tutto inizia come un fulmine a ciel sereno; la mamma, Maria Antonietta, con vena quasi ironica un giorno comunica la decisione che cambia la vita dell’attore e regista: “Un giorno mi ha detto: ‘Scusa, ma io mi sono stufata: vado via’. Avevo sei anni, si era innamorata di un altro uomo e si è portata via mia sorella di un anno dividendoci per sempre”. L’attore ha anche aggiunto: “Mi diede un libro, ‘Cent’anni di solitudine’, dicendomi di leggerlo. Per tutta la vita mi ha mandato un libro ogni due giorni…”.

Genitori di Luca Barbareschi: anche con il papà più bassi che alti

Chiaramente, l’abbandono della mamma ha avuto un contraccolpo duro non solo per suo figlio Luca Barbareschi ma anche per il papà, Francesco. “Non volevo più vederla, difendevo anche il mio papà; lo vedevo piangere anche perchè gli mancava sua figlia, mia sorella. Quando mia madre è scappata siamo rimasti due uomini in competizione; quando abbiamo litigato e me ne sono andato gli ho detto cose terribili, gli è venuto un infarto… Una competizione che non è finita nemmeno alla sua morte”. Un rapporto che dunque, anche con il papà, è stato scandito da più bassi che alti. Sempre parlando dei genitori, e in particolare della mamma – nell’intervista per il magazine Sette – l’attore ha rivelato: “…So che mia madre voleva abortire, ha scritto una lettera a mio padre proprio 10 giorni dopo aver scoperto di essere incinta”.