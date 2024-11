Ballando con le stelle 2024, Luca Barbareschi conferma la crisi con la moglie Elena Monorchio: “Sto vivendo una storia finita non finita”

Nella pista del sabato sera di Ballando con le stelle 2024 scendono Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli. L’attore, regista e produttore è tra i favoriti al podio, in queste settimane ha commosso tutti parlando a cuore aperto del rapporto con i figli, con la madre che non c’è più, con il padre e sulla sua carriera. Questa sera si è cimentato in un ballo incentrato sulla fine di amore. Le sue parole durante la presentazione, tuttavia, non hanno lasciato spazio a dubbi circa la possibile crisi con la moglie Elena Monorchio: “Questo ballo mi piacerebbe dire la sofferenza infinita di quando tu senti che una storia è finita ma non è finita per te ed è una cosa che sto vivendo molto personalmente, per cui cerco di portare dentro la disperazione.”

In questi giorni è esploso il gossip sulla presunta crisi con la moglie di Luca Barbareschi, secondo alcuni siti e giornali pare che i due si sono lasciati. L’attore non si è sbilanciato molto ma nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2024 ha confessato di averla fatta soffrire: “Ho fatto delle cose che hanno fatto soffrire molto la persona che amo che mi ha detto ‘non ce l’ho con te perché hai fatto questo, quello o quello ma perché non me lo hai detto, mi ha fatto sentire sola. E questa è una cosa che l’ha delusa. È una bellissima dichiarazione d’amore perché non c’è il giudizio.”

A Ballando con le stelle 2024, Luca Barbareschi ha confessato di essere in crisi con la moglie Elena Monorchio e successivamente ha aggiunto di essere disposto a tutto pur di farsi perdonare. L’attore ha rivelato: “Mi sono innamorato di come mi ha tenuto la mano, mi ha messo la mano nei capelli ed ho sentito che potevo ricominciare.” Subito dopo ha tratteggiato la moglie con parole piene d’affetto, stima e complimenti: “È la donna più interessante, più affascinante, più elegante, più intelligente, colta e veloce. Mi piace tutto di lei è la donna più importante della mia vita.” La coppia sta insieme da 16 anni ed hanno due figli, Barbareschi ha aggiunto che con lei avrebbe voluto avere altri dieci figli prima di scendere nella pista con un appassionato Tango.