Francesco e Sabrina, Uomini e Donne/ Lei non esce dal programma, lui chiude

Francesco e Sabrina: confronto a Uomini e Donne

Conoscenza finita a Uomini e Donne fra Francesco e Sabrina. Il cavaliere e la dama del trono over avevano cominciato una frequentazione che sembrava potesse trasformarsi in qualcosa di più importante. Sabrina aveva cominciato a frequentare Francesco dopo aver chiuso la conoscenza con Silvio. Tuttavia, nonostante stia bene con il cavaliere, Sabrina ammette di non provare un forte sentimento ribadendo quanto detto la settimana scorsa.

“Mi ha messo pressione. Gli voglio bene ma non ho ancora le farfalle nello stomaco“, aveva detto la dama subito dopo la sfilata femminile. Francesco aveva ribadito di voler lasciare il programma con Sabrina e, così, Maria De Filippi manda in onda un filmato che mostra cos’è accaduto al termine della scorsa registrazione.

Francesco chiude con Sabrina a Uomini e Donne

Al centro dello studio, Francesco e Sabrina spiegano di essere usciti insieme. La dama dice di stare bene con Francesco ma ammette di non avere un trasporto importante nei suoi confronti. Non volendo perdere tempo, Francesco chiede un sì o un no alla sua domanda di lasciare insieme il programma. Sabrina, così, spiega di non essere pronta.

Una risposta che scatena la reazione di Gianni Sperti: “Non capisco queste donne. Dovete smetterla di vivere il rapporto adolescenziale. Ad una certa età, la passione e le farfalle nello stomaco lasciano il tempo che trovano. Si dovrebbe cercare altro”, sbotta l’opinionista con cui è d’accordo anche Tina Cipollari.

