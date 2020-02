Gessica Notaro canta “La faccia e il cuore”/ A Sanremo 2020 la canzone di Ermal Meta

Gessica Notaro salirà sul palco del Teatro Ariston durante la prima serata del Festival di Sanremo 2020 come ospite speciale. Bellissima, emozionata e con una grande forza che le ha permesso di lottare e vincere la sua battaglia più grande, Gessica, questa sera, indosserà i panni della cantante per interpretare una canzone scritta per lei dall’amico Antonio Maggio e da Ermal Meta. Il brano s’intitola “La faccia e il cuore” ed è una canzone che Antonio Maggio ha scritto appositamente per Gessica collaborando con una penna d’eccezione come quella di Ermal Meta. Un brano che rispecchia la personalità della Notaro la cui voce, questa sera, entrerà nelle case degli italiani per trasmettere un messaggio di forza e d’amore. “Un privilegio per me cantare una canzone scritta da te, forse è proprio questa l’emozione più grande”, scrive Gessica su Instagram rispondendo al messaggio di Antonio Maggio.



GESSICA NOTARO A SANREMO 2020: LE PAROLE DI ERMAL META

Con il suo splendido sorriso e la sua voglia di vivere, Gessica Notaro è pronta a salire sul palco del Teatro Ariston per lanciare un messaggio diretto a tutte le donne. Parole forti e coraggiose che Gessica canterà tirando fuori quelle cicatrici che faranno sempre parte di sè. A poche ore dalla sua partecipazione a Sanremo 2020, a scrivere parole bellissime a Gessica è stato Ermal Meta che ha collaborato con Antonio Maggio alla stesura della canzone “La faccia e il cuore”. “Sentirla cantare da Gessica Notaro mi ha fatto venire i brividi. Le sue cicatrici sono il tatuaggio che il destino ha lasciato su di lei e credo che la lei abbia una forza immensa. Ma ci sono anche le cicatrici che non si vedono e che fanno ugualmente male. Questa canzone è per tutti e io sono fiero di aver fatto la mia parte“, ha scritto su Instagram Ermal Meta che, sul tema della violenza, ha scritto la canzone “Vietato morire” con cui ha conquistato il terzo posto al Festival di Sanremo 2017.

GESSICA NOTARO, SIMBOLO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Gessica Notaro è considerata un simbolo della violenza contro le donne. La sua vita è cambiata profondamente dopo l’aggressione subita dall’ex fidanzato Edson in seguito alla quale Gessica ha subito una serie di interventi chirurgici per tornare a sorridere. Una battaglia che la Notaro porta ancora oggi avanti documentando il tutto sui social. Il suo nome è così diventato un esempio da seguire per tutte le donne che, ogni giorno, subiscono violenze di diverso tipo e questa sera salirà sul palco del Teatro Ariston poche settimane dopo l’intervento chirurgico subito “per separare le palpebre cucite 2 anni fa per poter aprire l’occhio e controllare che la mucosa cucita sulla cornea stesse svolgendo al meglio la sua funzione”.



