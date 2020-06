Francesco Facchinetti, foto hot moglie Wilma Helena Faissol/ “Abbiamo già 4 figli…”

Wilma Helena Faissol provoca Francesco Facchinetti e lui sbotta sui social. Un siparietto hot, ma comunque simpatico, è andato in scena nelle ultime ore sul profilo Instagram dell’ex Dj Francesco. Il figlio di Roby dei Pooh ha pubblicato una foto che gli era stata mandata dalla moglie, con cui il matrimonio va avanti a gonfie vele. Forse doveva restare privata, sta di fatto che ha scatenato i bollenti spiriti dell’uomo, il quale ha commentato con ironia: «Amore non mandarmi foto così perché abbiamo già 4 figli e non ci sono più letti a casa!». Nello scatto la bellissima brasiliana, che Francesco Facchinetti ha sposato nel 2014 e da cui ha avuto Leone e Wilma (ma la Faissol è anche mamma di Charlotte, nata dal suo precedente matrimonio, mentre lui è papà di Mia, avuta con Alessia Marcuzzi), si mostra con una vestaglia intima che non lascia molto spazio all’immaginazione. E infatti il post di Francesco Facchinetti è stato letteralmente presso d’assalto tra “like” e commenti.

FACCHINETTI E LA FOTO HOT DELLA MOGLIE WILMA

Lady Facchinetti, come si fa chiamare Wilma Helena Faissol su Instagram, ha parlato proprio di sensualità in una recente Instagram Stories. «Fare la sensuale dopo tanti anni di vita insieme è inutile. Se io andassi in giro indossando lingerie rossa tutti i giorni, prima o poi diventerebbe banale», ha scritto la moglie di Francesco Facchinetti, che forse voleva semplicemente sorprendere e stuzzicare il marito. «Io sono me stessa. Cioè non mi metto il perizoma ogni giorno, ma sono sempre a posto, non per fare piacere a lui, ma a me. Ci sono occasioni in cui voglio sorprendere, quindi tiro fuori la ginga brasileira, ma di base sono me stessa». Così ha risposto dunque ad un utente che le aveva chiesto se si rendeva sensuale per il suo uomo nonostante i tanti anni condivisi. Nei giorni scorsi, sempre in tema vita di coppia, aveva scritto: «Io che mi preparo per una cena romantica: doccia, do da mangiare ai bambini, mi trucco, do il latte ai bambini, mi trucco di nuovo, faccio l’arbitro ad una lite tra i fratelli, faccio i capelli, mi vesto. Mio marito che si prepara per una cena romantica: chiude il computer, si siede sul divano e chiede perché non sono ancora pronta».





© RIPRODUZIONE RISERVATA