Francesco Facchinetti, morto il cane Ardi/ “Grazie per aver protetto i miei figli”

Francesco Facchinetti ha comunicato sui social media, con particolare riferimento a Instagram, la notizia della morte del suo cane Ardi, che per quindici anni ha fatto parte della sua famiglia. Una perdita, quella di un amico a quattrozampe, che non si è mai pronti ad affrontare e difficile da superare, a maggior ragione per il figlio di Roby dei Pooh, reduce da un episodio di cronaca tutt’altro che piacevole e che l’ha visto sfortunato protagonista (l’aggressione subita dal lottatore Conor Mc Gregor).

Francesco Facchinetti aggredito da Conor McGregor / Come sta? "Ho un trauma cranico, non ritiro denuncia"

Proprio sul suo profilo Instagram, Facchinetti ha voluto condividere con tutti i suoi follower un ultimo pensiero, un ultimo saluto al suo amico Ardi. Le sue parole, pubblicate ieri, lunedì 18 ottobre, sono state le seguenti: “Ciao Ardi. Questa mattina, appena sveglio, sono venuto a salutarti come sempre. Poi sei andato dalla mamma e lì, nella casa dove sei cresciuto, hai deciso di andartene… Mi ricordo ancora quando in quel Natale di 15 anni fa arrivasti a casa nostra: un matto”.

Facchinetti "McGregor? Il suo cervello ha avuto blackout"/ Ma sulla droga no comment…

FRANCESCO FACCHINETTI, MORTO IL CANE ARDI: “SEI STATO PARTE DELLA MIA FAMIGLIA, ABBIAMO PERSO UNA PARTE DI NOI”

Nel prosieguo del suo post, Francesco Facchinetti ha davvero commosso tutti i suoi fan: “Eri il cane di The Mask, il più pazzo che ci sia. Per te ero un fratello con cui giocare sempre, ti facevo spesso arrabbiare e tu me ne combinavi di tutti i colori. La piccola Liv, appena saprà della cosa non smetterà più di piangere, passava intere ore a divertirsi solo con te. Riassumere in poche righe cosa sei stato per me e per la mia famiglia sarebbe riduttivo. Quello che è sicuro è che sei stato parte della mia famiglia e oggi abbiamo perso una parte di noi. Salutami Hilo, Rocco, Pudo e Thor”.

FRANCESCO FACCHINETTI, PUGNO DA CONOR MCGREGOR/ Wilma Faissol: "Poteva ucciderlo"

Infine, Facchinetti ha voluto ringraziare il suo amico a quattro zampe: “Grazie per aver protetto e accudito i miei figli. Ci vediamo amico mio… Tutto l’amore del mondo per te”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Facchinetti (@frafacchinetti)





© RIPRODUZIONE RISERVATA