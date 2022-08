Francesco Facchinetti, paura per Alessia Marcuzzi/ “Poteva finire tutto in un minuto”

Francesco Facchinetti racconta l’incidente di Alessia Marcuzzi

Una semplice cena tra amici si sarebbe potuta trasformare in tragedia per Alessia Marcuzzi che ha rischiato la vita a causa di un pezzo di polipo e che ha ringraziato Wilma, la moglie di Francesco Facchinetti, per averle salvato la vita. Dopo il racconto di Alessia, sui social, è arrivato quello di Francesco Facchinetti che ha deciso di raccontare i dettagli dell’incidente in cui la mamma di Mia, la sua bambina, ha rischiato di perdere la vita.

“Eravamo tutti felici e contenti, Ale, il marito Paolo, il figlio Tommy, e altri amici. Ale aveva ordinato un polipo quando ha detto ‘non riesco più a respirare’. Passano pochi secondi comincia a diventare rossa, si alza e inizia a barcollare come le persone a cui manca il fiato, l’ossigeno. Wilma che era seduta vicino a lei si alza, la prende da dietro e le fa la manovra di disostruzione, espelle il pezzo di polipo e inizia a respirare. Si guardano e si abbracciano”, ha raccontato Facchinetti.

Francesco Facchinetti: i ringraziamenti per la moglie Wilma

Pochi secondi sarebbero potuti essere fatali per Alessia Marcuzzi come spiega Francesco Facchinetti che afferma di credere nel destino dal momento che, su sette persone, Wilma “sapeva fare la manovra di disostruzione” Una manovra importantissima e che ha salvato la vita alla Marcuzzi.

“In pochi secondo poteva finire tutto, provate a trattenere il respiro per un minuto e guardate cosa succede. Fortunatamente è finita bene. Brava amore, ti amo tanto” ha concluso Facchinetti tirando un sospiro di sollievo per come si è risolto tutto.

