Francesco Fontanelli, chi è l’illusionista di Italia’s got talent 2022/ “Io ho già vinto”

Al momento ad avere la certezza di giocarsi la vittoria di “Italia’s got talent 2022” sono in dieci, a cui potrebbe aggiungersi Francesco Fontanelli, che si è messo in mostra in veste di illusionista. I giurati sono stati letteralmente conquistati dalle sue doti: nel suo numero , in modo particolare, ha fatto apparire un asso, poi quattro, per poi far scomparire l’intero mazzo sotto le mani di Mara Maionchi, che è rimasta letteralmente estasiata dalla sua bravura.

Almeno per ora il ragazzo, originario di San Vincenzo, in provincia di Livorno, non ha voluto svelare di cosa si occuperà nella sua ultima performance, quella che gli potrebbe permettere di guadagnarsi il pass per la finale, ma l’attesa è già altissima. “Alzerò molto l’asticella – ha detto ai microfoni di Livorno Today -. Cercherò di rompere letteralmente lo schermo”.

Francesco Fontanelli è l’illusionista di “Italia’s got talent 2022”: un sogno da conquistare

Per poter ottenere il pass per la finale e, in caso positivo, la vittoria, resta da conquistare il pubblico, che stabilirà chi conquisterà il talent show attraverso il televoto. Sui social nelle scorse settimane i complimenti nei suoi confronti si sono sprecati ed è per questo dhe ora si augura di togliersi altre soddisfazioni.

Il 22enne, che vanta nel suo curriculum anche il titolo di Miglior Cartomago 2021, è già comunque felice di come sia andata fino ad ora, convinto che questa possa essere l’occasione per dare il via a diverse altre occasioni importanti: “Ancora non so come andrà a finire, ma voglio ringraziare tutti quanti per i messaggi e i voti che mi avete mandato. Comunque andrà ho già vinto, perché ho il sostegno di tutti voi”.

