Francesco Fredella/ “Evasione Fabrizio Corona un errore: non possiamo crocifiggerlo!”

Tanta carne al fuoco, oggi, nella nuova puntata di Pomeriggio 5 che ha visto tra gli analisti anche Francesco Fredella, in collegamento con la trasmissione di Barbara d’Urso. Il giornalista e conduttore radiofonico ha spaziato tra vari argomenti, dall’evasione dai domiciliari di Fabrizio Corona, passando per il caso presunti green pass falsi, fino a Gina Lollobrigida e gli ultimi protagonisti del Grande Fratello Vip.

Roberto Alessi/ “Fabrizio Corona evaso? Un fraintendimento. Figlio Pippo Franco…”

In merito a Fabrizio Corona, fermato dagli uomini della Guardia di Finanza durante un controllo su strada a Genova – dopo aver evaso dai domiciliari -, Fredella ha commentato: “E’ stato soltanto un errore ma non è un pazzo, sa bene che qualsiasi forza dell’ordine lo avrebbe potuto fermare, avrà commesso un errore!”. Così come il collega Roberto Alessi, anche lui ha cercato di trovare una spiegazione dietro il gesto che potrebbe ora costargli caro. “Ha commesso un errore”, ha insistito, “Come lo hanno commesso i magistrati che lo hanno messo in cella per 20 giorni. ha sbagliato. Ma non possiamo crocifiggerlo!”. Il giornalista ha anche ribadito come nessuno abbia mai detto che è un perseguitato.

Figlia tabaccaio Napoli “noi estranei”/ Caso Gratta e Vinci “Ci stanno uccidendo”

Francesco Fredella a Pomeriggio 5: dal caso Pippo Franco al GF Vip

Durante la parentesi relativa al tema green pass ed al coinvolgimento del comico Pippo Franco, Francesco Fredella ha sottolineato con insistenza come i vaccini non siano più sperimentali: “Sono certi e sicuri!”. E sulla difesa fin troppo rigorosa del figlio Gabriele Pippo, che è arrivato a minacciare i giornalisti, ha sottolineato: “Difendere un padre è giusto, ma non minacciando e dicendo cose indicibili!”.

L’attenzione si è rapidamente spostata su un altro argomento caldo del momento: il caso Gina Lollobrigida. La Cassazione ha confermato che c’è bisogno di un tutore per l’attrice, al centro di una controversa vicenda giudiziaria ed ha accolto la richiesta del figlio Milko. “Ma sarà libera di vivere come vuole?”, ha commentato il giornalista. Qualche pillola di gossip, infine, anche in merito alle vicende dei protagonisti del Grande Fratello Vip. In merito a Vera Miales, compagna di Amedeo Goria e forse in dolce attesa, Francesco Fredella ha voluto dire la sua: “Nella casa Amedeo l’ha chiamata fidanzata, occorre più che altro capire se è fidanzata o meno”. Una chicca anche rispetto al fidanzato di Francesca Cipriani: “Si è messo a urlare ‘ti amo’ alle 3 di pomeriggio di domenica”, svelando che i residenti non avrebbero particolarmente gradito.

Livorno rimuove statua Bud Spencer/ Roberto Alessi all'artista "Se la doni a Napoli…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA