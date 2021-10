Roberto Alessi/ “Fabrizio Corona evaso? Un fraintendimento. Figlio Pippo Franco…”

Roberto Alessi, giornalista e direttore di Novella 2000 è intervenuto oggi nella seconda parte di Pomeriggio 5 per commentare le ultime notizie di stretta attualità, a partire dalla vicenda che ha visto protagonista Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi si è ritrovato nuovamente nei guai: dopo aver vinto sulla Cassazione, è stato denunciato per aver evaso dai domiciliari dopo essere stato rintracciato a Genova. “C’è stato un misunderstanding e spero ci sia stato davvero”, ha commentato Alessi dallo studio del programma di Barbara d’Urso.

Fabrizio negli ultimi mesi aveva dimostrato di essersi rimesso sulla giusta strada, come notato anche dal direttore: “Corona in questo periodo – io credo di poterlo testimoniare – è un ragazzo che si è messo sulla buona strada, ha avuto un riavvicinamento con la madre del figlio, Carlos sta molto meglio, Nina Moric è tornata a frequentare e vive a casa sua, io gli do tutta la fiducia possibile”, ha commentato ancora il giornalista.

Roberto Alessi commenta le vicende di Fabrizio Corona e Pippo Franco

Roberto Alessi ha preso le difese di Fabrizio Corona e dopo i nuovi guai che potrebbero compromettere la sua condizione giudiziaria, il giornalista ha continuato a dargli fiducia. “Lui dice che non si è capito con le indicazioni”, ha spiegato ancora, rispondendo ai dubbi della padrona di casa. “Credeva di poter fare una certa cosa e alla fine non l’ha fatta e pensava si potesse farlo”, ha aggiunto senza però riferire altri particolari. “Sottolineo che Fabrizio vuole recuperare e nessuno di noi l’ha mai descritto come un perseguitato”, ha però precisato.

Un commento anche sul caso del presunto green pass falso che ha coinvolto anche Pippo Franco. Alessi ha ammesso di comprendere la reazione, seppur molto forte, da parte del figlio del comico, Gabriele Pippo, che è arrivato a minacciare i giornalisti: “E’ un figlio che difende il padre! Posso giustificare l’isteria – e sottolineo isteria – di un figlio che dice ‘non toccatemi mio padre’ perché io avrei detto lo stesso, sbagliando! Era isterico nel dire che spacca la faccia, è ovvio!”. E rispetto alle dichiarazioni secondo le quali sia l’avvocato che il figlio avrebbero ribadito l’avvenuta vaccinazione di Pippo Franco, il giornalista ha commentato: “se un avvocato e un figlio dicono che il padre è vaccinato, ci si dovrà pur fidare!”.



