Francesco Gabbani/ Con Peace & Love si schiera contro la guerra

Francesco Gabbani infiammerà il Tim Summer Hits 2022 con Peace & Love, brano che si schiera nettamente contro la guerra. Scritta prima dello scoppio della guerra tra Russa e Ucraina la canzone è un inno alla pace tra i popoli che si rispecchia completamente nel suo modo di fare con brani ritmati che sotto fanno muovere significati molto profondi. Al suo fianco abbiamo visto l’acuta penna di Riccardo Zanotti, la canzone è in grado di rivisitare quello che è il biblico concetto di porgere l’altra guancia inserito in un contesto però laico legato al mondo americano e al contesto della sfida tra nativi e conquistatori. Ancora una volta Francesco si rende protagonista di un brano al passo con i tempi che con la sua semplicità riesce a dare un taglio intelligente e con attimi di grande riflessione alternati a momenti dove si canta e si balla. Occidentali’s Karma insegna.

Francesco Gabbani è un cantautore italiano nato a Carrara il 9 settembre 1982. Ha già vinto due volte il Festival di Sanremo, la prima volta era il 2016 quando è arrivato al primo posto nella categoria delle Nuove Proposte con la canzone Amen, e nel 2017 ha trionfato nei Big con la canzone Occidentali’s Karma, che ha ottenuto un grande successo tra il pubblico. In seguito a questa vittoria ha anche partecipato all’Eurovision Song Contest nello stesso anno riuscendo ad arrivare nella parte alta della classifica, al sesto posto. Ha partecipato nuovamente al Festival della Musica Italiana nel 2020 con il brano Viceversa raggiungendo il secondo posto, ma ottenendo il premio di Tim Music 2020. A partire dal 2014 ha realizzato cinque album in studio: Greitist Iz, Eternamente ora, Magellano, Viceversa e l’ultimo, uscito nel 2022 e intitolato Volevamo solo essere felici. Nel 2017 ha realizzato l’album dal vivo Sudore, fiato cuore – Live 2017 e l’anno prima, nel 2016, ha anche realizzato una colonna sonora Poveri ma ricchi. Inoltre, essendo sempre stato molto bravo a scrivere le parole dei testi delle canzoni, ha lavorato anche come autore di testi per altri cantanti, scrivendo le canzoni per Francesco Renga, per Adriano Celentano e anche per Ornella Vanoni.

