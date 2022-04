Francesco Gabbani/ Dalla rottura con Dalila alla fidanzata Giulia: “Oggi sono felice”

Francesco Gabbani è il protagonista della nuova puntata de I Soliti Ignoti, il game show condotto da Amadeus nel preserale di Rai 1. Il celebre cantante cercherà di individuare il parente misterioso in modo da aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Di certo nel corso della sua ospitata Gabbani parlerà del nuovo progetto che da cantante lo trasformerà in conduttore.

Ci vuole un fiore, anticipazioni 8 aprile/ Diretta e ospiti: con Gabbani e Fialdini

Debutterà infatti in queste nuove vesti venerdì 8 aprile in “Ci vuole un fiore“, in onda in prima serata su Rai1, condotto insieme a Francesca Fialdini. Si tratta di un programma che tratterà i temi dell’ambiente e della transizione ecologica. Che sia nella musica o in TV, Gabbani è dunque un personaggio pubblico molto impegnato; ma quali sono invece i dettagli della sua vita privata?

Francesco Gabbani: "Prima di Sanremo Giovani volevo smettere"/ "Ornella Vanoni..."

Francesco Gabbani è fidanzato? Dall’ex Dalila all’amore per Giulia

Francesco Gabbani è fidanzato? È probabilmente questa la domanda che i più curiosi si porranno sul celebre cantante. La risposta è si: l’artista è felice insieme a Giulia, sua fidanzata da circa due anni. Prima di Giulia nella vita di Francesco c’è stata per molto tempo una donna che sembrava fosse quella della sua vita: Dalila. Originaria di Carrara come lo stesso Gabbani, non era una donna appartenente al mondo dello spettacolo, visto che di professione fa la tatuatrice. Gabbani e Dalila sono stati insieme circa otto anni, durante i quali in più occasioni lui si è detto molto innamorato oltre che fedelissimo. Ad oggi rimangono però ignote le motivazioni che hanno portato alla fine di questa storia d’amore.

LEGGI ANCHE:

Giulia, la fidanzata di Francesco Gabbani/ "Lei è l'altra metà della mela"

© RIPRODUZIONE RISERVATA