FRANCESCO GABBANI/ “Se sono sereno? Provo ad esserlo: momenti luminosi e bui ma…”

Francesco Gabbani apre l’ultima puntata di Domenica In

Francesco Gabbani è stato il primo ospite di questa Domenica In, nell’ultima puntata della stagione. Prima di raccontarsi, Gabbani si è esibito con il suo ultimo singolo di successo, “Volevamo solo essere felici”. Immancabile l’omaggio al cantante con il racconto della sua vita e dei suoi esordi artistici. “Per un errore tecnico in sala stampa mi avevano eliminato da Sanremo”, ha ricordato Francesco, “ero già convinto che la mia avventura era già finita, e invece poi la vita mi ha riservato questa cosa”. In quel momento quando poi hanno dichiarato che avrebbero rifatto le votazioni, per lui è stato un momento di felicità e poi da lì è stata la sua vera possibilità. “Senza quel momento forse oggi non sarei qua”, ha aggiunto.

Mara Venier non ha nascosto la sua grande stima nei suoi confronti e per questo ha lanciato il successivo filmato con i maggiori successi di Gabbani, con i suoi 12 dischi di platino. “Tutto è accaduto in pochi anni, dal 2016 son passati 6 anni, ma è andato tutto molto bene”, ha commentato. “Se sono sereno? Provo ad esserlo ma nella vita ci sono sempre momenti più luminosi e altri più bui ma il mio percorso musicale l’ho sempre fatto senza costruire troppo”, ha aggiunto. (agg di Emanuela Longo)

Francesco Gabbani, i suoi successi a Domenica In

C’è anche Francesco Gabbani tra gli ospiti di Domenica In di oggi, 5 giungo 2022. Il cantante toscano torna da Mara Venier per raccontare l’estate che lo attende, ma anche per riavvolgere i successi del passato e condividere col pubblico i nuovi progetti. L’ultimo, nemmeno a dirlo, ha toccato vette inimmaginabili, con un riscontro totale da parte di critica e pubblico. Stiamo parlando del disco ‘Volevamo solo essere felici’, che segna un’evoluzione ulteriore di Francesco Gabbani e la sua musica.

L’artista toscano si è confermato un profilo autentico e dalle indubbie capacità, sempre alla ricerca di domande e soprattuto di risposte, grazie alla sua amata musica. Nel suo ultimo disco ha affrontato il tema della consapevolezza intesa come “accettazione e dalla presa d’atto di determinate circostanze”.

Francesco Gabbani e l’importanza di cercare la felicità, ovunque si trovi

“Perché anche le domande irrisolte, a volte, offrono punti fermi, su cui poggiare i binari del proprio itinerario”, ha raccontato Francesco Gabbani a proposito del suo ultimo lavoro, “Volevamo Solo Essere Felici”, il quarto disco del cantante che sprona ognuno di noi a ricercare la felicità. “Ricercarla è sempre una costante. Per molti e una ricerca nel futuro, come se si dovesse arrivare a una meta. Io invece provo a cercarla nel presente. Io sento di ricercarla e di trovarla nelle cose piccole, nella quotidianità e nei singoli momenti da vivere ed assaporare fino in fondo”, ha sottolineato Francesco Gabbani.

