Francesco Gabbani e Giovanna Ralli violano distanziamento/ Venier “vi siete baciati?”

Francesco Gabbani e Giovanna Ralli: il cantautore di Carrara e l’attrice 85enne non hanno rispettato le distanze di sicurezza imposte dalle misure contro il contagio da Coronavirus? A quanto pare sarebbe accaduto proprio questo durante la puntata di oggi di Domenica In su Rai 1 che ha visto entrambi ospiti. Nel bel mezzo dell’esibizione di Gabbani, vincitore al Festival di Sanremo 2017 sulle note del suo nuovo brano “Il sudore appiccica”, è intervenuta l’attrice 85enne ballando a distanza ravvicinata con Gabbani e scatenandosi sulle note del nuovo singolo. Al termine dell’esibizione il cantautore ha fatto il baciamano all’attrice ed un inchino in segno di grande stima alla grande artista che poco dopo si sarebbe raccontata a Mara Venier. Poi i due ospiti si sarebbero tenuti per mano vivendo questo breve momento di spensieratezza e gioia.

FRANCESCO GABBANI E GIOVANNA RALLI NON RISPETTANO LE DISTANZE

“Ballava come una teenager!”, ha esclamato Mara Venier, ignara inizialmente della loro eccessiva vicinanza fisica. Poco prima di mandare la pubblicità e congedare Francesco Gabbani, però, probabilmente avvertita dai suoi assistenti di studio, Mara ha raccomandato di mantenere le giuste distanze ai suoi ospiti: “Non dovete stare attaccati!”, ha esclamato zia Mara. “Non si può! Sull’onda dell’entusiasmo…”, ha replicato il cantautore. “Ma l’hai baciato? L’hai baciata?”, ha insistito Mara chiedendolo ai suoi due ospiti. “No, no… ho fatto l’inchino”, si è giustificato il cantautore. Ed ancora, mentre Gabbani usciva dallo studio e la Ralli si accomodava nella sua poltrona pronta alla nuova intervista, la Venier ha domandato ancora all’attrice: “L’hai baciato?”. Proprio oggi a Domenica In non è mancato l’appuntamento con l’aggiornamento sulla Fase 3 durante la quale il prof. Pregliasco ha ricordato l’importanza del distanziamento sociale, l’uso delle mascherine e l’igiene delle mani come armi contro il Coronavirus.



