Francesco Gabbani/ Il suo segreto? Il sorriso della sua compagna Giulia…

Francesco Gabbani porterà la sua nuova hit a Battiti Live, la canzone si intitola Peace&Love ed è già stata un grande successo dopo che nello scorso inverno aveva scatenato i fan con Spazio tempo canzone divenuta sigla di Un Professore con Alessandro Gassmann. Ora c’è grande attesa per l’evento di stasera, ma anche per il tour estivo del cantante toscano che abbiamo visto di recente protagonista della Notte Bianca di Udine. Sul palco del Castello di Udine il cantante è riuscito a cantare alcuni dei suoi brani più famosi riscuotendo un grande successo tra i presenti e anche nella critica che ne ha parlato benissimo. L’evento è stato organizzato da Zenit Srl in collaborazione con il Comune di Udine, PromoTurismoFVG e la Regione Friuli Venezia Giulia. È stato dunque un evento molto interessante che ha visto collaborare diverse persone per dare alla città un artista straordinario. Francesco ha risposto presente con la sua solita umiltà e la sua voglia di non sembrare mai un vip al di sopra degli altri ma di essere come uno dei presenti in platea.

Francesco Gabbani nasce a Carrara a settembre nel 1982. La famiglia di Gabbani ha un negozio di strumenti musicali, così il piccolo Francesco inizia a suonare ancor prima che a camminare, si fa per dire, eppure ha appena quattro anni quando riceve in dono dalla zia la sua prima batteria e felice rulla già con determinazione ( quello dichiara l’artista in una delle molte interviste è il suo strumento preferito). Passano pochi anni prima che Gabbani non si appassioni alla chitarra classica al basso e per finire il pianoforte. Ognuno di questi strumenti per il giovane Francesco non hanno segreti. Studia e con profitto, suona e lavora come fonico nei festival, da sempre è avviluppato nella corrente artistica e musicale una deformazione professionale che lo proterà in alto, perchè Gabbani non solo suona bene ma è anche un eccellente autore, il canto a questo punto nasce spontaneo. Nel 2015 presenta il suo pezzo “Amen” alle selezioni per partecipare al Festival di Sanremo. Non solo passa, avendo di diritto un posto tra le file dei giovani emergenti, quell’anno vince l’edizione e il testo ottiene il premio della critica. L’anno successivo il tour in giro per l’Italia lo vedono impegnato in partecipazioni importanti; una tra tutte l’apertura del concerto di Franco Battiato. Nel 2017 porta al Festival di Sanremo la canzone “Occidentali’s Karma” accompagnato da un ballerino che veste i panni di una scimmia danzante. La canzone è orecchiabile, critica e ironica allo stesso tempo, anche questa volta ha fatto centro e vince il primo posto battendo Fiorella Mannoia. “Magellano” l’album che contiene il singolo, ha un successo eccezionale tanto che per tutto l’anno successivo si dedica ai concerti del tour.

Nel 2020 dopo un breve periodo di pausa torna a Sanremo con il brano “Viceversa” conquistando il secondo posto. Un escalation di confermato successo. Quest’anno uscirà il suo primo film insieme al suo nuovo album dal titolo “Volevamo solo essere felici” che porta lo stesso titolo della traccia di ingresso. In una recente intervista alla radio, Gabbani ha dichiarato che la felicità in questo momento della sua vita cerca di ritrovarla nelle piccole cose quotidiane, il sorriso della sua compagna Giulia, della quale non conosciamo il nome, sappiamo però che a Francesco Gabbani basta un suo sorriso alle prime luci del mattino affinché la felicità prenda forma.

