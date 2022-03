Francesco Gabbani piange per la mamma/ “Mi ha sempre messo in guardia, oggi capisco”

Francesco Gabbani è ospite oggi di Da noi a ruota libera, la trasmissione di Francesca Fialdini in onda nel pomeriggio domenicale di Rai1. Francesco sta per compiere 40 anni ma finora ha ammesso di aver incontrato sia lati oscuri che facciate pulite. “Sarebbe bello che le due personalità combaciassero ma è difficile”, ha ammesso, anche se tenta di riuscire a far combaciare la sua personalità intima con quella sociale. Nel 2013 Francesco era con Raffaella Carrà e Gianna Nannini: “Ero lì durante un momento di studio di un disco di inediti della grande Raffaella Carrà. Mi sono ritrovato in questa session di studio e probabilmente ero imbarazzato”.

In alcuni momenti della sua vita ha avuto la tentazione di mollare tutto? “In un momento ho provato a cambiare la declinazione dell’elemento musica nella mia vita. A trent’anni ho scelto a percorrere la strada di autore per altri”. Non ha mollato ma semplicemente cambiato rotta, “ma poi il destino mi ha riportato ad essere protagonista sul palco”.

Francesco Gabbani, dal successo al suo essere anticonformista

Il momento di successo per il cantante Francesco Gabbani è arrivato con la canzone “Amen”. Il video fu girato in una cava di marmo a galleria sulle Alpi Apuane. Rispetto alla moda ha ammesso di non farsi influenzare, pur tenendo alla sua immagine dal punto di vista estetico come sorta di specchio della propria personalità interiore, “ma non sono uno che segue le mode sia come vestiario che di atteggiamento. Credo di essere un anticonformista”, ha ammesso.

Alle soglie dei 40, Francesco Gabbani ha capito qual è il suo karma? “E’ in evoluzione”, ha spiegato, “dipende da come ti poni e delle scelte che fai”. Riccarda, la mamma di Francesco, gli ha mandato un bellissimo messaggio: dopo averlo ostacolato in questo lavoro, oggi si è detta molto orgogliosa del figlio. “Sono contenta che sei rimasto il mio Francesco”, ha spiegato. “Ciao mamma, grazie per aver avuto la forza dire queste parole, ti ringrazio tanto e ti voglio dire ufficialmente che ho capito qua è stata la tua posizione e il tuo punto di vista. Non mi ha mai fatto ostruzionismo ma mi ha messo in guardia e oggi che sto per entrare negli anta lo capisco”, ha commentato in lacrime. “Se sarò genitore avrò le stesse preoccupazioni”, ha aggiunto. Il prossimo progetto lo vedrà protagonista con la Fialdini nello show “Ci vuole un fiore”.

