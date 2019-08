Francesco Gabbani/ Con “È un’altra cosa” cambio di stile e pochi like (Battiti Live)

Francesco Gabbani torna a Battiti Live per presentare il suo nuovo successo, quel “È un’altra cosa” che anticipa l’uscita del nuovo album prodotto da BMG e in uscita alla fine di questo 2019. Il brano in questione è stato scritto da Francesco insieme a Filippo Gabbani, Francesco Bianconi dei Baustelle, Fabio Ilacqua e Luca Chiaravalli. Come tutte le sue canzoni anche questa offre interessanti spunti di riflessione con riferimenti profondi al mondo della cultura. L’artista racconta di un mondo troppo cucito agli standard culturali nei quali però non si riesce a convivere serenamente senza forzare le cose. L’altra cosa raccontata dalla canzone poi è quello spunto, diverso dal comune, dove due persone si trovano che sia per amore, amicizia o semplicemente passione.

Francesco Gabbani, Battiti Live: no, non è sparito

In molti si pensavano che Francesco Gabbani, stasera a Battiti Live, sarebbe sparito dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2017 con Occidentali’s Karma. L’impressione era che fosse un fuoco di paglia, invece il ragazzo di Massa Carrara ha dimostrato di saper sfruttare al massimo l’occasione, dimostrando il suo talento e non vendendosi al commercio. Questo ha fatto sì che si prendesse delle pause importanti tra un disco e l’altro, per evitare di essere ripetitivo e così scendere di livello. A due anni dall’uscita di Magellano ora torna con un nuovo album sul quale ha lavorato a lungo e che promette di essere veramente molto interessante sotto diversi punti di vista. Staremo a vedere se raccoglierà lo stesso successo anche se probabilmente la risposta, conoscendo Francesco, appare scontata.

Annunciato il Radio Italia Live di Malta

Intanto negli ultimi giorni è stata annunciata la presenza di Francesco Gabbani al Radio Italia Live – Il Concerto che si terrà il prossimo 4 ottobre a Malta. L’evento farà parte del Mediterranean Stars Festival e vedrà esibirsi pezzi da novanta della nostra musica perché oltre all’autore di “È un’altra cosa” ci saranno anche Guè Pequeno, Gigi D’Alessio, Elisa e anche il fresco vincitore del Festival di Sanremo Mahmood. Probabile che all’artista di Massa Carrara sia chiesto di esibirsi ancora una volta con il suo cavallo di battaglia, quel “Occidentali’s Karma” che nel 2017 gli ha permesso di vincere la kermesse della musica italiana, superando sul photofinish la bravissima Fiorella Mannoia che con la sua “Che sia benedetta” era considerata da tutti come sicura vincitrice.





