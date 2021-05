FRANCESCO MANGO, FIDANZATO VIOLA VALENTINO/ “Tra noi va bene ma litighiamo per…”

Viola Valentino, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, smentisce la crisi con il fidanzato Francesco Mango. “Con Francesco va benissimo. – ha ammesso la cantante – Bisogna conoscerlo fino in fondo per amarlo fino in fondo. Lui dice di amarmi, se gli credo? Perché no… anche se siamo sempre un po’ litigarelli”. La Valentino ha tenuto a precisare che Francesco “È un ragazzo particolare, che ha avuto una vita piuttosto intensa, fatta di tante esperienze e con una famiglia anche piuttosto movimentata. Un ragazzo diciamo stravagante. – stuzzicata poi dalla Bortone, ha poi concluso – Crocerossina con lui? Diciamo che sono molto materna in generale.” ​(Aggiornamento di Anna Montesano)

RICCARDO FOGLI, EX MARITO VIOLA VALENTINO/ "Ci siamo amati tanto, l'affetto rimane"

Viola Valentino e Francesco Mango stanno insieme?

Viola Valentino è stata legata per circa 10 anni con Francesco Mango. La lunga relazione ha subito uno scossone lo scorso settembre dopo l’uscita di alcune foto del compagno insieme a una donna che la stessa Viola aveva conosciuto. Francesco Mango è stato paparazzato dal magazine “Ora” con una giovane modella e influencer, che fece da conduttrice durante un live della cantante. Prima che uscissero questi scatti, Viola e Francesco sembravano prossimi alle nozze. “Non l’ho presa bene”, aveva detto la Valentino nel salotto di “Pomeriggio 5” di Barbara D’Urso. La loro relazione ha ovviamente subito una battuta d’arresto, anche perché dopo gli scatti con la misteriosa ragazza, di nome Sara, si era fatta avanti Simona Caldarone, che sosteneva di avere una relazione con Mango da un anno e mezzo.

Riccardo Fogli e Viola Valentino perché si sono lasciati?/ Flirt con Patty Pravo o...

Francesco Mango: è ancora il fidanzato di Viola Valentino?

Francesco Mango ha avuto un acceso confronto con Simona Caldarone nello studio di Domenica Live, a ottobre 2020. “Ci siamo conosciuti alla fine di aprile, abbiamo passato tutto il mese di maggio a casa mia, poi Viola ha scoperto tutto ed è successo il pandemonio. Io sono venuta da Barbara D’Urso quando ho visto il tuo bacio con un’altra perché non prendevi una posizione”, ha detto la Calderone. Francesco Mango si è difeso dicendo di essere “inciampato” e di non stare con Viola quando frequentava Simona. La Caldarone ha poi accusato Viola Valentino di aver organizzato la paparazzata tra Francesco e la ragazza per allontanarli. Mango, invece, ha ribadito il suo amore per Viola Valentino. I tre protagonisti della vicenda si sono poi ritrovati nello studio della D’Urso, a novembre 2020. Viola Valentino aveva dichiarato di aver perdonato il compagno, che ribadiva il suo amore per la cantante. Mentre Simona Caldarone aveva dichiarato che Mango continuava a contattarla. Dopo questo confronto a tre sembra essere calato il sipario sulla vicenda, anche se non è chiaro in che rapporti siano rimasti Viola Valentino e Francesco Mango

