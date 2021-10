Francesco Montanari e il matrimonio con Andrea Delogu/ Perchè è finita?

Francesco Montanari e Andrea Delogu si sono lasciati? Perchè è finito il matrimonio? Tutto tace sulla fine della storia tra l’attore e ‘la rossa’ della tv. Nessuno dei due, infatti, ha rilasciato dichiarazioni in merito alla fine del loro matrimonio, nessuna ufficializzazione, nessuna smentita. Il loro rapporto è stato sicuramente caratterizzato da alti e bassi come ha raccontato proprio la conduttrice radio-televisiva: “Francesco mi ha lasciata due volte e quando abbiamo ricominciato, memore di tutto il dolore che avevo provato per lui, perché avevo deciso che era lui l’uomo della mia vita, gli ho detto ‘ok, torniamo insieme ma tu vai in analisi, perché io non voglio vivere con un uomo che un giorno è un malato, un giorno è un assassino, un giorno è l’uomo più felice del mondo’… perché questa poi è la vita con un attore”.

La crisi è nata diversi mesi quando alcuni utenti hanno notato che la Delogu ha condiviso su Instagram dei video in una casa differente da quella dove viveva col marito. Un particolare che non è passato inosservato ai più attenti che hanno immediatamente pensato alla fine dell’amore fra i due.

Non solo, Andrea Delogu da diverso tempo non condivide più alcuna foto o post con il marito e sui social è apparsa triste e malinconica. Segnali della fine di una storia? Stando ai bene informati la coppia sarebbe entrata in crisi durante il lockdown per il Covid-19; una situazione che la coppia si è trascinata a tal punto da minare il loro rapporto d’amore.

Intanto il mondo del gossip parla di un nuovo possibile amore nella vita di Andrea Delogu. A rilanciarlo è stato il settimanale Diva e Donna che ha fatto il nome di Luigi Bruno, modello con cui la conduttrice sarebbe stata paparazzata intenta a scambiarsi un bacio passionale. Una foto che, manco a dirlo, ha fatto il giro dei settimanali gossip confermando quindi la fine del matrimonio con l’attore de “Il Cacciatore”. Al momento nessuno dei due, nè Andrea Delogu nè il modello Luigi Bruno, hanno smentito o confermato la cosa anche se sui social si sono scambiati una serie di messaggi. Che sia davvero l’inizio di una nuova love story per la conduttrice?

